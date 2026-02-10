Pęknięcia w bydgoskiej kamienicy, w której urodził się sławny kryptolog Marian Rejewski [zdjęcia]

Pęknięcia w kamienicy przy ul. Wileńskiej 6 w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
Bydgoska kamienica, w której urodził się Marian Rejewski, pęka z powodu budowy kanalizacji? Mieszkańcy zabytkowego, niedawno wyremontowanego budynku z 1903 roku doceniają inwestycję, ale obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
Mieszkańcy przy ul. Wileńskiej 6 w Bydgoszczy domagali się wstrzymania prac. - Kiedy do kamienicy zbliżyli się wykonawcy skuwający asfalt za pomocą młota pneumatycznego, w mieszkaniach zaczęły pojawiać się pęknięcia - relacjonuje Paweł Dobrzykowski ze Wspólnoty Mieszkaniowej Wileńska 6.
Spękania ścian pojawiły się już w dziewięciu mieszkaniach. - Przyjechał pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który był w dwóch mieszkaniach - mówi Paweł Dobrzykowski. - Powiedział, że w OC wykonawcy są uwzględnione możliwości odszkodowań. Tylko nam nie zależy na odszkodowaniach, a na bezpieczeństwie - podkreśla. Spękania pojawiają się na suficie, nad łóżkami dzieci. Mają grubość ponad 11 milimetra.
Komentarz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy nie stwierdził jak dotąd (po kontroli 3 lutego) zagrożenia dla bezpieczeństwa. - Zapowiadane są kolejne kontrole w tym budynku - mówi pełniąca obowiązki powiatowego inspektora Magdalena Mikołajska. - Właścicielom przekazano adres mailowy, na który mają zgłaszać powstałe w wyniku prac uszkodzenia. Kierownik budowy zobowiązał się do przeprowadzenia oględzin zgłaszanych uszkodzeń - nie stwierdzono usterek mogących stanowić zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz życia i zdrowia jego mieszkańców. 5 lutego wpłynęło od administratora kolejne zgłoszenie spękań ścian w następnych trzech lokalach mieszkalnych. PINB przeprowadzi w najbliższym czasie kontrolę tych lokali. Obecnie oczekuje na protokoły z przeglądu budynku - dodaje.
Podobny problem - bardzo silnych drgań, od których spadają przedmioty z półek - zgłaszają mieszkańcy kamienicy przy ul. Św. Trójcy 35, obok której budowany jest zbiornik retencyjny. Tą sprawą również mają zająć się inspektorzy nadzoru budowlanego.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę