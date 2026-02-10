Pęknięcia w bydgoskiej kamienicy, w której urodził się sławny kryptolog Marian Rejewski [zdjęcia]

2026-02-10, 18:52 Monika Siwak/BN

Pęknięcia w kamienicy przy ul. Wileńskiej 6 w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Bydgoska kamienica, w której urodził się Marian Rejewski, pęka z powodu budowy kanalizacji? Mieszkańcy zabytkowego, niedawno wyremontowanego budynku z 1903 roku doceniają inwestycję, ale obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Mieszkańcy przy ul. Wileńskiej 6 w Bydgoszczy domagali się wstrzymania prac. - Kiedy do kamienicy zbliżyli się wykonawcy skuwający asfalt za pomocą młota pneumatycznego, w mieszkaniach zaczęły pojawiać się pęknięcia - relacjonuje Paweł Dobrzykowski ze Wspólnoty Mieszkaniowej Wileńska 6.



Spękania ścian pojawiły się już w dziewięciu mieszkaniach. - Przyjechał pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który był w dwóch mieszkaniach - mówi Paweł Dobrzykowski. - Powiedział, że w OC wykonawcy są uwzględnione możliwości odszkodowań. Tylko nam nie zależy na odszkodowaniach, a na bezpieczeństwie - podkreśla. Spękania pojawiają się na suficie, nad łóżkami dzieci. Mają grubość ponad 11 milimetra.



Komentarz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy nie stwierdził jak dotąd (po kontroli 3 lutego) zagrożenia dla bezpieczeństwa. - Zapowiadane są kolejne kontrole w tym budynku - mówi pełniąca obowiązki powiatowego inspektora Magdalena Mikołajska. - Właścicielom przekazano adres mailowy, na który mają zgłaszać powstałe w wyniku prac uszkodzenia. Kierownik budowy zobowiązał się do przeprowadzenia oględzin zgłaszanych uszkodzeń - nie stwierdzono usterek mogących stanowić zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz życia i zdrowia jego mieszkańców. 5 lutego wpłynęło od administratora kolejne zgłoszenie spękań ścian w następnych trzech lokalach mieszkalnych. PINB przeprowadzi w najbliższym czasie kontrolę tych lokali. Obecnie oczekuje na protokoły z przeglądu budynku - dodaje.



Podobny problem - bardzo silnych drgań, od których spadają przedmioty z półek - zgłaszają mieszkańcy kamienicy przy ul. Św. Trójcy 35, obok której budowany jest zbiornik retencyjny. Tą sprawą również mają zająć się inspektorzy nadzoru budowlanego.