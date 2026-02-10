Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]

2026-02-10, 09:03 Monika Siwak/Redakcja

Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy/ Fot. Dariusz Iroński, Facebook

Rankiem na ulicy Solskiego w Bydgoszczy Opel utknął na poboczu, będąc zawieszony tylnymi kołami na barierce.

Niecodzienny widok - auta zawieszonego na przydrożnej barierce mogli dziś od rana oglądać kierowcy przejeżdżający przez bydgoskie Szwederowo. Na ulicy Solskiego tuż po godz. 7 Opel utknął na poboczu, będąc zawieszony tylnymi kołami na barierce.

Jak się okazało 32-letnia kierująca jechała zbyt szybko i najechała na barierę przy jej podstawie, co spowodowało po chwili uniesienie tyłu auta.

Kobiecie nic się nie stało. Była trzeźwa. Dostała mandat.