Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]
Rankiem na ulicy Solskiego w Bydgoszczy Opel utknął na poboczu, będąc zawieszony tylnymi kołami na barierce.
Niecodzienny widok - auta zawieszonego na przydrożnej barierce mogli dziś od rana oglądać kierowcy przejeżdżający przez bydgoskie Szwederowo. Na ulicy Solskiego tuż po godz. 7 Opel utknął na poboczu, będąc zawieszony tylnymi kołami na barierce.
Jak się okazało 32-letnia kierująca jechała zbyt szybko i najechała na barierę przy jej podstawie, co spowodowało po chwili uniesienie tyłu auta.
Kobiecie nic się nie stało. Była trzeźwa. Dostała mandat.