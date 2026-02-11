Wojewoda Michał Sztybel: Współpraca Polski z Ukrainą to szansa dla naszego regionu [Rozmowa Dnia]

2026-02-11, 09:05 Adriana Andrzejewska-Kuras/MG

Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Magdalena Gill

- Region może zyskać na współpracy między Polską a Ukrainą, w zakresie produkcji uzbrojenia - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wojewoda Michał Sztybel.

Z wojewodą rozmawialiśmy o szansach dla regionu, po podpisaniu listu intencyjnego między Polską a Ukrainą. Dotyczy on współpracy w zakresie produkcji uzbrojenia i udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy po wojnie.





- W naszym regionie usytuowanych jest kilka spółek zbrojeniowych - to nie tylko „Belma", Wojskowe Zakłady Lotnicze, ale też Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu. Jeżeli miałaby być współpraca wojskowa, obronna, dotycząca produkcji broni, korzystania z doświadczeń, to na pewno z udziałem spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które są zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim - mówił Michał Sztybel. - Cieszy mnie to porozumienie, bo musimy współpracować. Jesteśmy na siebie skazani, czy to się komukolwiek podoba, czy nie - nawet, jeśli rosyjska propaganda będzie twierdziła inaczej. Polska i Ukraina są na siebie skazane. Bezpieczniejsza Ukraina to bezpieczniejsza Polska. (...)

















