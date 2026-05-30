Poważny wypadek na DW 556 w powiecie rypińskim. Auto wpadło do bagna [aktualizacja]

2026-05-30, 22:20  Mariusz Luda/DW
Kierująca z nieustalonych przyczyn zjechała na pobocze, auto wpadło do bagna/ Fot. KP PSP w Rypinie

Na pomoc poszkodowanym ruszyły cztery zastępy straży pożarnej. Jedna osoba zginęła na miejscu.

Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim.

33-letnia kierująca na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechała na lewe pobocze, pojazd wywrócił się i wpadl do bagna. W aucie było także dwóch pasażerów. Jeden z nich poniósł śmierć na miejscu. Kierująca i drugi pasażer trafili do szpitala - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

To teren bagienny. Strażacy z grupy wodno-nurkowej z Włocławka przeszukują go, by sprawdzić, czy w samochodzie nie było nikogo więcej.

