Druga ofiara śmiertelna po wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim

2026-05-31, 09:15 Marcin Luda/MG

Akcja strażaków, grupy wodno-nurkowej z Włocławka oraz policji i prokuratury trwała do późnych godzin nocnych/fot. KM PSP w Rypinie

- W szpitalu zmarła 32-letnia kobieta, która kierowała pojazdem uczestniczącym w sobotnim wypadku w powiecie rypińskim - poinformowała Polskie Radio PiK asp. sztab. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na prostym odcinku drogi. Z nieustalonych przyczyn 32-latka zjechała na lewe pobocze, następnie pojazd wywrócił się i wjechał do bagna. W pojeździe oprócz niej znajdowało się jeszcze dwoje pasażerów. Jeden z nich - mężczyzna -zginął na miejscu. Drugi z mężczyzn przebywa w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Akcja strażaków, grupy wodno-nurkowej z Włocławka oraz policji i prokuratury trwała do późnych godzin nocnych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.