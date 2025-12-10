Wojewoda i prezydent Bydgoszczy zeszli do schronu, by porozmawiać o programie ochrony ludności

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w bydgoskim Fordonie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczna Bydgoszcz”/fot. Agata Raczek
Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wzięli udział w środowej (10 grudnia) konferencji pt. „Bezpieczna Bydgoszcz”. Odbyła się ona w przestrzeni schronowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w bydgoskim Fordonie.
Na konferencji władze podsumowały dotychczasowe działania oraz przedstawiły planowane inwestycje w Bydgoszczy. - Pierwszy raz w ustawie zostały zapisane konkretne pieniądze - 0,3% PKB każdego roku. - mówi wojewoda Michał Sztybel. - Te kwoty co rok będą rosły. Najważniejsza informacja jest taka, że miasto Bydgoszcz, w ciągu najbliższych trzech lat może liczyć na kwotę co najmniej 100 milionów złotych.
Natomiast prezydent Rafał Bruski powiedział o planowanych dużych inwestycjach. - Najpierw powstaną dwa podziemne parkingi, które będą pełniły funkcję miejsca schronienia. W pierwszym kwartale 2026 roku ogłosimy dwa przetargi na projektowanie parkingu dwupoziomowego pod ziemią na placu Piastowskim i drugiego, vis-a-vis Komendy Wojewódzkiej Policji przy Powstańców Wielkopolskich - mówi.
Warunki, które musi spełniać schron
Podczas spotkania podkreślano, jak ważną funkcję pełnią obiekty podwójnego zastosowania. Wojewoda przekazał też, że nadal trwa inwentaryzacja schronów i miejsc ukrycia w naszym regionie. Jednocześnie przypomniał jakie warunki musi spełniać schron. - Każdy schron ma określony przelicznik, a więc ustaloną pewną liczbę metrów na jedną osobę. On wystarcza do tego, żeby w schronie, oprócz ludzi, znalazły się również materiały jak woda w zgrzewkach, żywność czy lodówka. Ustawa przewiduje, że człowiek przeżyje w schronie 72 godziny. Jednak w praktyce, jeżeli w tego typu dużych schronach ma własne źródła zasilania to przeżyje tak długo, na ile wystarczy mu prowiantu i żywności - mówi Michał Sztybel.
W ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. do województwa kujawsko-pomorskiego trafiło blisko 240 mln zł.
Podpisano 330 umów, a wraz z aneksami to już około 600 dokumentów. Łącznie realizowanych jest blisko 2000 zadań.
W województwie znajduje się 380 budowli ochronnych, w tym 90 schronów i 290 ukryć, a 121 z nich zostało już sprawdzonych. We współpracy z PSP, MSWiA powstaje nowa aplikacja schronowa. Nowe oprogramowanie będzie pokazywało wszystkie skatalogowane i ocenione miejsca ukrycia.
Bydgoszcz jest największym beneficjentem programu w województwie kujawsko-pomorskim. Otrzymała największe dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. Kwota ta wyniosła blisko 32 mln zł.
