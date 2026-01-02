Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

2026-01-02, 09:00  Agnieszka Marszał/Redakcja
Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Monika Siwak

Jak po roku funkcjonowania ustawy o obronie cywilnej wygląda realizacja jej zapisów w regionie? Ile schronów sprawdzono? Te i inne tematy w rozmowie z Michałem Sztyblem, wojewodą kujawsko-pomorskim, poruszyła Agnieszka Marszał.

- Co udało się zrobić w Kujawsko-Pomorskiem przez ten rok funkcjonowania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej?

- Możemy mówić, że jesteśmy w trakcie wieloletniego procesu, ale ten proces został w końcu rozpoczęty - mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, który był gościem „Rozmowy Dnia”. - Realnie do samorządów trafiają pieniądze na realizację zadań takich jak budowy magazynów, wyposażenie magazynów przeciwpożarowych, dokumentacje projektowe schronów, miejsc ukrycia. Jeżeli chodzi o kontraktowanie tych zadań, województwo kujawsko-pomorskie jest w czołówce w Polsce - dodał.

W 2026 roku na te cele w województwie wydanych zostanie 255 milionów złotych. Ustawa nakłada też obowiązek specjalistycznego przeszkolenia na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów. Samorządowcy z regionu przejdą w rozpoczynającym się roku kolejne kursy.

- To jest szansa na spotkania z praktykami, z osobami, które zarządzały chociażby akcjami na terenach powodziowych, osobami, które również miały do czynienia z obroną cywilną miast ukraińskich - mówił Michał Sztybel. - Służby pracują w zakresie kontroli miejsc schronienia. Aplikacja „Gdzie się ukryć” będzie w przyszłym roku uzupełniana o miejsca, które są po kontrolach, po remontach, zweryfikowane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz straż pożarną - dodał.

- W naszym regionie policzono dotąd 1/3 ze schronów i budowli ochronnych. Strażacy mówią, że potrzeba pieniędzy, żeby większość z nich przywrócić do stanu używalności. Będą na to pieniądze?

- Jeżeli coś przez kilkadziesiąt lat było zaniedbane, to nie ma takiego czarodzieja, który to bardzo szybko odkręci, ale też doświadczenia wojny na wschodzie pokazują, że trzeba do tego podchodzić mądrze. Możemy wydać miliardy złotych na zapewnienie schronienia każdemu mieszkańcowi, ale powstaje pytanie o zasadność, jeżeli dzisiaj wojen tak się nie prowadzi, że jednocześnie muszą do schronu schodzić i chować się wszyscy mieszkańcy.
Pierwszy raz w historii w ogóle są na to pieniądze - w ramach budżetu państwa i Unii Europejskiej - mówił Michał Sztybel.

Zapowiedział, że województwo kujawsko-pomorskie będzie rosło w siłę, dzięki inwestycjom w obszarze bezpieczeństwa, znajdą się pieniądze m.in. dla bydgoskich spółek obronnych Belmy i Nitro-Chemu, a to oznacza nowe miejsca pracy. Są też plany związane z lotniskiem w Bydgoszczy. Do ok. 2030 roku ma zmienić status na cywilno-wojskowy.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.
PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Michałem Sztyblem

To był rekordowy rok pod względem świątecznych podróży. Gdzie wyjeżdżali mieszkańcy regionu?

