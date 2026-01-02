Wojewoda Michał Sztybel: Nie ma takiego czarodzieja, który szybko odrobi lata zaniedbań [Rozmowa Dnia]

2026-01-02, 09:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Monika Siwak

Jak po roku funkcjonowania ustawy o obronie cywilnej wygląda realizacja jej zapisów w regionie? Ile schronów sprawdzono? Te i inne tematy w rozmowie z Michałem Sztyblem, wojewodą kujawsko-pomorskim, poruszyła Agnieszka Marszał.

- Co udało się zrobić w Kujawsko-Pomorskiem przez ten rok funkcjonowania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej?

- Możemy mówić, że jesteśmy w trakcie wieloletniego procesu, ale ten proces został w końcu rozpoczęty - mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, który był gościem „Rozmowy Dnia”. - Realnie do samorządów trafiają pieniądze na realizację zadań takich jak budowy magazynów, wyposażenie magazynów przeciwpożarowych, dokumentacje projektowe schronów, miejsc ukrycia. Jeżeli chodzi o kontraktowanie tych zadań, województwo kujawsko-pomorskie jest w czołówce w Polsce - dodał.

Zapowiedział, że województwo kujawsko-pomorskie będzie rosło w siłę, dzięki inwestycjom w obszarze bezpieczeństwa, znajdą się pieniądze m.in. dla bydgoskich spółek obronnych Belmy i Nitro-Chemu, a to oznacza nowe miejsca pracy. Są też plany związane z lotniskiem w Bydgoszczy. Do ok. 2030 roku ma zmienić status na cywilno-wojskowy.