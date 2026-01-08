Ratowników medycznych przed atakami mają bronić zmiany w prawie. „Stanęliśmy pod ścianą” [Rozmowa Dnia]

2026-01-08, 08:59  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy/ fot. Izabela Langer

Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy/ fot. Izabela Langer

O to, z jakimi sytuacjami na co dzień mierzą się ratownicy medyczni w Kujawsko-Pomorskiem w Rozmowie Dnia Adrianna Andrzejewska-Kuras pytała Krzysztofa Wiśniewskiego, rzecznika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Surowsze kary dla osób, które atakują ratowników, a także dostęp do psychologów dla zespołów ratownictwa medycznego. To zmiany, które weszły w życie z początkiem 2026 roku. O nie Adriana Andrzejewska-Kuras pytała w Rozmowie Dnia Krzysztofa Wiśniewskiego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Do pięciu lat więzienia i do pięciu tysięcy złotych grzywny - między innymi to grozi teraz tym, którzy zaatakują osobę, udzielającą komuś pomocy.

- Co konkretnie się zmieniło i jak to odpowiada na wasze oczekiwania? - pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.
- Agresja w ratownictwie medycznym to ciągle aktualny problem. W minionym roku od noża zginęli i lekarz ratownik medyczny podczas pełnienia swojej służby: ratownik podczas medycznych czynności ratunkowych, lekarz podczas pracy w poradni. Stanęliśmy pod ścianą. Ta agresja jest coraz większa. Medycy są popychani, szarpani, uderzani. Celuje się do nich z broni palnej, gazowej czy ASG - mówił Krzysztof Wiśniewski.

Do takiej sytuacji doszło także w Bydgoszczy.

- Celowano do ratownika medycznego właśnie z broni palnej - przypomniał Krzysztof Wiśniewski.

Ratownik podkreślał, że zmiany przyniesie nie samo podwyższenie kar dla agresorów, a ich nieuchronność.

- Będą odstraszały, jeśli będą nieuchronne, ważne więc, żeby wyroki zapadały. I co najważniejsze - na wniosek pokrzywdzonego, na przykład ratownika medycznego, sąd musi personalia agresora upublicznić choćby w social mediach - dodał Krzysztof Wiśniewski.

Cała rozmowa poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA

Rozmowa Dnia z Krzysztofem Wiśniewskim. Rozmawiała Adriana Andrzejewska-Kuras

Ratownik przestrzega, że zimą musimy być czujni i reagować na potrzeby osób w kryzysie bezdomności/ wideo Izbela Langner

Bydgoszcz

Region

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

2026-01-08, 11:35
Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

2026-01-08, 10:55
To już pewne: rolnicy nie będą protestować w Bydgoszczy. Szykują się na Warszawę

To już pewne: rolnicy nie będą protestować w Bydgoszczy. Szykują się na Warszawę

2026-01-08, 09:37
Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

2026-01-08, 08:30
Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

2026-01-08, 07:41
Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu

Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. „Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu"

2026-01-08, 07:00
IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00
Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

2026-01-07, 17:15

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę