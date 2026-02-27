Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, którego ciało wyłowiono z Brdy w centrum Bydgoszczy

2026-02-27, 09:11 Sława Skibińska-Dmitruk / TB

Ciało unosiło się w okolicach Opery Nova pomiędzy houseboatami, które cumują wzdłuż ulicy Tamka. /Fot. Marcin Kupczyk / archiwum

Mężczyzna miał 63 lata. Jego ciało unoszące się na wodzie przy bydgoskiej operze zauważyła przypadkowa osoba.

Zawiadomiła służby. Do tego zdarzenia doszło w środę (25.02.), ale okazało się, że zwłoki znajdowały się w wodzie od dłuższego czasu.



Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. To ona odpowie na pytanie o przyczynę śmierci.