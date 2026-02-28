Zwłoki kobiety znalezione na klatce schodowej bloku na bydgoskim Osiedlu Leśnym

2026-02-28, 09:38  MG
Jaka była przyczyna śmierci? Wykaże sekcja zwłok/fot. Archiwum

Bydgoska policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci 59-letniej kobiety. Ciało znaleziono w czwartek na klatce schodowej bloku przy ulicy Lelewela.

Już wiadomo, że wykluczono udział osób trzecich. Jaka była przyczyna śmierci? Na to pytanie ma odpowiedzieć sekcja zwłok.

