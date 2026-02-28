Dzielnicowy z naszego regionu może wygrać ogólnopolski konkurs. Jak na niego zagłosować?  

2026-02-28, 19:31 Maciej Wilkowski/MG

St. asp. Michał Tylak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Na Pomorzu i Kujawach mamy 473 dzielnicowych. Jeden z nich może zostać SuperDzielnicowym 2026! Zdecydują mieszkańcy.

Jak mogą to zrobić? - Trzeba wejść na stronę dzielnicabezstrachu.pl, podać imię i nazwisko dzielnicowego, kod pocztowy jednostki i za pierwszym razem uzasadnić, dlaczego tego akurat dzielnicowego wybieramy - mówił Polskiemu Radiu PiK st. asp. Michał Tylak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Warto to zrobić, bo są nagrody finansowe – pięć nagród po tysiąc złotych dla najlepszych uzasadnień. Głosujemy codziennie, przy kolejnym nie trzeba już uzupełniać uzasadnienia.



Głosować można raz dziennie, aż do 16 kwietnia. Więcej o pracy dzielnicowych w naszym regionie powiemy w niedzielnym (1 marca) „Rodzinnym PiKniku” po godz. 14:00.

