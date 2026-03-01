W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

2026-03-01, 10:10  Bartosz Nawrocki/DW
Jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut w Bydgoszczy/fot. Pixabay

Jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut w Bydgoszczy/fot. Pixabay

Policjanci będą ustalać przebieg zdarzenia i to, kto kierował jednym z samochodów, które zderzyły się w niedzielny poranek.

Dwa samochody zderzyły się w okolicach ulic Solskiego i Ugory w Bydgoszczy. Były utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 53, 57, 61, 79. Policjanci ustalają, co się dokładnie stało.

Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy, jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut - Forda i Mercedesa. Policjanci będą ustalać przyczyny i przebieg całego zajścia oraz personalia kierowcy Forda.

Bydgoszcz

Region

Łapki na kierownicę, policjanci patrzą To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

Łapki na kierownicę, policjanci patrzą! To ważna akcja związana z bezpieczeństwem

2026-03-01, 12:50
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świętujemy także w naszym regonie [zdjęcia]

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Świętujemy także w naszym regonie [zdjęcia]

2026-03-01, 11:50
Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami

Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami 

2026-03-01, 09:29
Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia

Kolekcja Doroty Kuźnickiej na pokazie mody w hotelu Słoneczny Młyn. Mamy zaproszenia!

2026-03-01, 08:02
Prawdę i mity o zakażeniu HIV poznali nauczyciele. Mają przekazywać informacje uczniom

Prawdę i mity o zakażeniu HIV poznali nauczyciele. Mają przekazywać informacje uczniom

2026-02-28, 21:00
Rzucił się z nożem na 21-letniego mężczyznę. 18-latek z Bydgoszczy trafił do aresztu

Rzucił się z nożem na 21-letniego mężczyznę. 18-latek z Bydgoszczy trafił do aresztu

2026-02-28, 19:52
Dzielnicowy z naszego regionu może wygrać ogólnopolski konkurs. Jak na niego zagłosować

Dzielnicowy z naszego regionu może wygrać ogólnopolski konkurs. Jak na niego zagłosować?  

2026-02-28, 19:31
Rolnicy Pomorza i Kujaw 2025 wybrani To oni zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe

Rolnicy Pomorza i Kujaw 2025 wybrani! „To oni zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe”

2026-02-28, 17:58
Opowieść o pragnieniu wolności i o tym, co wojna robi z ludźmi. Nagrodzony reportaż w PR PiK

Opowieść o pragnieniu wolności i o tym, co wojna robi z ludźmi. Nagrodzony reportaż w PR PiK!

2026-02-28, 17:00

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę