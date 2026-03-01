W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł

2026-03-01, 10:10 Bartosz Nawrocki/DW

Jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut w Bydgoszczy/fot. Pixabay

Policjanci będą ustalać przebieg zdarzenia i to, kto kierował jednym z samochodów, które zderzyły się w niedzielny poranek.

Dwa samochody zderzyły się w okolicach ulic Solskiego i Ugory w Bydgoszczy. Były utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 53, 57, 61, 79. Policjanci ustalają, co się dokładnie stało.



Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy, jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut - Forda i Mercedesa. Policjanci będą ustalać przyczyny i przebieg całego zajścia oraz personalia kierowcy Forda.