W Bydgoszczy zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich uciekł
Policjanci będą ustalać przebieg zdarzenia i to, kto kierował jednym z samochodów, które zderzyły się w niedzielny poranek.
Dwa samochody zderzyły się w okolicach ulic Solskiego i Ugory w Bydgoszczy. Były utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 53, 57, 61, 79. Policjanci ustalają, co się dokładnie stało.
Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy, jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia z udziałem dwóch aut - Forda i Mercedesa. Policjanci będą ustalać przyczyny i przebieg całego zajścia oraz personalia kierowcy Forda.