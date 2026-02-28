Podawał kobietom alkohol i psychotropy, by je wykorzystać seksualnie. 15 lat spędzi w więzieniu

2026-02-28, 12:31 MG

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy/fot. PR PiK/archiwum

Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie dotyczącej szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej, zdrowiu oraz obyczajności – ustaliło Polskie Radio PiK.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe. Sąd uznał oskarżonego S.S. za winnego doprowadzenia wielu kobiet „do stanu bezradności poprzez podawanie substancji psychotropowych i alkoholu, a następnie wykorzystania tego stanu, w celu podejmowania z nimi czynności seksualnych". Ponadto sprawca utrwalał wizerunek pokrzywdzonych bez ich wiedzy i zgody. Część zdarzeń dotyczyła osoby małoletniej.



Według ustaleń sądu, przestępstwa miały miejsce w latach 2019–2023. Oskarżony działał w sposób powtarzalny, wykorzystując sytuacje prywatnych spotkań oraz zaufanie pokrzywdzonych. - Sąd przyjął, że zachowania te cechowała wysoka społeczna szkodliwość, zaplanowany charakter oraz szczególne naruszenie godności i bezpieczeństwa ofiar – informuje prokuratura.



Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, która wykonywana ma być w systemie terapeutycznym, w związku ze stwierdzonymi „zaburzeniami preferencji seksualnych”. Ma zakaz wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką nad małoletnimi, będzie też musiał zapłacić ofiarom za doznane krzywdy.