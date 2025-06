Udawał seksuologa i wykorzystywał nieletnich. Wyrok więzienia dla byłego księdza

2025-06-12, 18:22 Tatiana Adonis/Redakcja

Były ksiądz Rafał K. podczas procesu/fot. Archiwum

10,5 roku pozbawienia wolności dla byłego duchownego duchownego, który wykorzystywał seksualnie 10 osób, w tym nieletnich - taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

To już trzecie orzeczenie w tej sprawie. Ksiądz Rafał K. udawał seksuologa, pod pretekstem posiadania odpowiednich uprawnień prowadził terapię związaną z zaburzeniami popędu seksualnego. Został oskarżony o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.



Wśród 10 jego ofiar dwie były nieletnie. Duchowny, pod pozorem terapii, zdobywał ich zaufanie i leczył z zaburzeń seksualnych. W ramach sesji pokazywał pokrzywdzonym filmy pornograficzne, namawiał, by się rozbierali i mierzył im członki.



To trzeci wyrok w tej sprawie. Pierwszy zapadł w 2022 roku. Ksiądz Rafał K. został wówczas skazany na trzy lata więzienia. Wyrok zaskarżyła zarówno prokuratura, jak i obrońca duchownego. W zeszłym roku zakończył się drugi proces księdza. Wyrok – 10,5 roku pozbawienia wolności. Jego obrońca odwołał się od tego orzeczenia, a teraz zapadło ostateczne rozstrzygnięcie - sąd utrzymał w mocy wyrok 10,5 roku wiezienia. Wyrok jest prawomocny. Oskarżonemu przysługuje skarga kasacyjna do Sady Najwyższego. Jej wniesienie zapowiedział adwokat księdza.



Rafał K. był księdzem w parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników na bydgoskich Wyżynach. Sprawa wyszła na jaw w 2020 roku. Ksiądz został odsunięty od posługi kapłańskiej.