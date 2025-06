Kobieta walczy o życie po ataku nożownika w Toruniu. Wenezuelczyk zatrzymany

2025-06-12, 10:14 Redakcja/PAP/Monika Kaczyńska

Skierowane na miejsce patrole namierzyły 19-letniego napastnika i zatrzymały, kiedy próbował uciekać/fot. ilustracyjna, Pixabay

19-latek pochodzący z Wenezueli usiłował w nocy ze środy na czwartek zabić 24-letnią kobietę w parku Glazja w Toruniu. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala i walczy o życie. Mężczyzna został zatrzymany – poinformowała rzecznik prasowa toruńskiej policji asp. Dominika Bocian.

Do ataku doszło po godzinie 1:00 w parku Glazja. - Dzięki szybkiej reakcji przypadkowego świadka, który z mieszkania usłyszał krzyki wzywające ratunku, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji, agresor został spłoszony – przekazuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.



Skierowane na miejsce patrole namierzyły 19-letniego napastnika i zatrzymały go, kiedy próbował uciekać. - Kobieta trafiła w bardzo ciężkim stanie do szpitala – wskazała asp. Bocian. PAP ustaliła, że poszkodowana walczy o życie, mając rozległe uszkodzenia ciała.



Napastnik w momencie zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu we krwi. Nie zostały z nim jeszcze przeprowadzone czynności prokuratorskie.



Usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.