Nożownik z Torunia odpowie za usiłowanie zabójstwa. Prokuratura postawiła zarzut

2025-06-13, 13:54 Polska Agencja Prasowa/Agata Raczek/Redakcja

Prokuratura Okręgowa w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki

19-latek pochodzący z Wenezueli usłyszał w piątek w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu zarzut usiłowania zabójstwa 24-latki. Mężczyzna napadł kobietę w nocy ze środy na czwartek w parku Glazja w Toruniu. Poszkodowana w stanie ciężkim przebywa w toruńskim szpitalu miejskim, ma rozległe urazy głowy.

- 19-latek z Wenezueli Yomeykreft R.-S. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator kieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy – powiedział zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu Rafał Ruta. Obcokrajowcowi grozi nawet dożywocie.



Do ataku na 24-latkę doszło około godz. 1:00 w czwartek. Policję zaalarmował świadek, który usłyszał wołanie o pomoc. Wybiegł z mieszkania, chcąc udzielić pomocy kobiecie i wystraszył agresora.



- 19-latek został namierzony przez mundurowych po zgłoszeniu od przypadkowego świadka i ujęty kilka ulic dalej – przekazała asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu. Napastnik był pijany.



Poszkodowana walczy o życie w szpitalu. Ma rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Z informacji PAP wynika, że jest barmanką w jednym z toruńskich pubów, a w nocy ze środy na czwartek wracała do domu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub nawet dożywocie.



Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutów i wyjaśnień.