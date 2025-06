Policja w całym kraju zatrzymała 55 poszukiwanych. W akcji też mundurowi z regionu

2025-06-12, 08:36 Redakcja

Akcja zatrzymań osób poszukiwanych/fot. KWP w Bydgoszczy

Blisko 1400 kujawsko-pomorskich policjantów wzięło udział w ogólnopolskiej akcji, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia. Efekt to kilkadziesiąt osób zatrzymanych – informuje policja.

Łącznie zlokalizowano i zatrzymano 55 osób – obywateli Polski i trzech cudzoziemców.



– Jednym z efektów akcji było zatrzymanie przez mogileńskich policjantów 46-letniego obcokrajowca na terenie Gdańska – przekazuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komenda Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym – ma do odbycia karę pozbawienia wolności za kierowanie po pijanemu. – Zatrzymany wpadł w ręce funkcjonariuszy nad ranem, gdy wychodził do pracy. Następnie trafił do Aresztu Śledczego w Gdańsku. Dodatkowo okazało się, że w 2023 roku jego karta pobytu straciła ważność. Wobec 46-latka najprawdopodobniej zostanie wszczęta procedura deportacyjna – przekazuje rzecznik.



Z kolei „kryminalni” z Bydgoszczy, wspólnie z bydgoskimi strażnikami granicznymi, namierzyli obywatela Wietnamu, który przebywał w Polsce nielegalnie. – Funkcjonariusze zatrzymali 30-latka w jego miejscu pracy. Mężczyzna ma obowiązek opuszczenia Polski maksymalnie w okresie do 30 dni – informuje mł. insp. Monika Chlebicz.



Kolejny zatrzymany przez kujawsko-pomorskich policjantów to 45-latek, poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Grudziądzu w związku z postępowaniem w sprawie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mężczyzna ukrywał się od kilku miesięcy, został zatrzymany w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim.



Jak tłumaczy mł. insp. Chlebicz, akcja była prowadzona wspólnie ze Strażą Graniczną, ponieważ jednym z jej celów było sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. W całym kraju zatrzymano 16 osób, wobec których skierowano wnioski o wydalenie w związku z nielegalnym pobytem.



– Na terenie naszego województwa sprawdzono blisko 1300 adresów i ponad 800 wytypowanych miejsc, gdzie mogłyby przebywać osoby poszukiwane. Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju – przekazuje rzeczniczka.