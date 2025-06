Dziecko z wysoką gorączką mdlało. Policjanci eskortowali auto do szpitala w Grudziądzu

2025-06-12, 16:37 Redakcja

Pomocy udzielili sierż. szt. Bartłomiej Polesiak i st. post. Filip Kapka z grudziądzkiej grupy SPEED/fot. KMP w Grudziądzu

Kontrola zakończyła się pilotażem do szpitala - policjanci z grudziądzkiej grupy SPEED byli eskortą dla samochodu, którym podróżowała matka z wymagającym pomocy medycznej dzieckiem.

Wcześniej policjanci zatrzymali auto do kontroli. - Za kierownicą forda siedziała roztrzęsiona kobieta, która oświadczyła, że pędzi do szpitala ze swoim dzieckiem, które ma ponad 40 stopni gorączki i mdleje – relacjonuje grudziądzka policja.



- Policjanci po poinstruowaniu kobiety, jak ma bezpiecznie jechać za nimi, rozpoczęli pilotaż do grudziądzkiego szpitala. Używając świateł uprzywilejowania, umożliwili szybki i bezpieczny dojazd do placówki medycznej, w której udzielono dziecku pomocy – przekazuje policja.