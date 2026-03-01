Zakończyły się poszukiwania dziewczynki z Prądocina w powiecie bydgoskim. Jest cała i zdrowa [aktualizacja]

2026-03-01, 19:40 Bartosz Nawrocki/DW

12-latka zniknęła z domu na ok. 10 godzin/Fot. Archiwum

Kujawsko-pomorska policja, przy wsparciu kilku innych grup, prowadziła poszukiwania 12-latki z Prądocina. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK ojczym dziewczynki, wyszła z domu dziś (1 marca) ok. godz. 8.45. Została znaleziona cała i zdrowa ok. godz. 19.



Dziewczynkę znaleźli policjanci.





Jak przekazał PR PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy, dziewczynka została odnaleziona w Brzozie.



