Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46 BN

29-latek, poszukiwany czterema listami gończymi, został złapany przez koronowską policję/fot. Pixabay

29-latek poszukiwany przez sąd czterema listami gończymi został zatrzymany w Koronowie podczas rutynowej kontroli drogowej. Mężczyzna najbliższe 15 miesięcy spędzi w więzieniu.

Do zatrzymania doszło w sobotę, 28 lutego, około godziny 6:15 na Placu Zwycięstwa w Koronowie. Policjanci zauważyli kierowcę volvo, który zignorował znak zakazu zatrzymywania się. Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli. Kierowca został pouczony.



Większe problemy miał pasażer samochodu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 29-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego jest poszukiwany czterema listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Obornikach. Mężczyzna ma do odbycia kary za oszustwo, kradzież i niepłacenie alimentów. Łącznie to ponad 15 miesięcy więzienia. Jeszcze tego samego dnia trafił do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie kary.