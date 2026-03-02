Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer
29-latek poszukiwany przez sąd czterema listami gończymi został zatrzymany w Koronowie podczas rutynowej kontroli drogowej. Mężczyzna najbliższe 15 miesięcy spędzi w więzieniu.
Do zatrzymania doszło w sobotę, 28 lutego, około godziny 6:15 na Placu Zwycięstwa w Koronowie. Policjanci zauważyli kierowcę volvo, który zignorował znak zakazu zatrzymywania się. Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli. Kierowca został pouczony.
Większe problemy miał pasażer samochodu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 29-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego jest poszukiwany czterema listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Obornikach. Mężczyzna ma do odbycia kary za oszustwo, kradzież i niepłacenie alimentów. Łącznie to ponad 15 miesięcy więzienia. Jeszcze tego samego dnia trafił do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie kary.