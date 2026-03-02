System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

2026-03-02, 11:40 Mariusz Kluszczyński

Policja z Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystała system ICam do kontroli w Nowym Ciechocinku. Ujawniono kilkanaście wykroczeń (fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim)

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego wytoczyli ciężkie działa przeciwko piratom drogowym, wykorzystując po raz pierwszy nowoczesny system mobilnych kamer ICam. Działania skupiły się na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Nowym Ciechocinku, gdzie w ciągu zaledwie kilku godzin mundurowi ujawnili kilkanaście poważnych wykroczeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników ruchu.

Mobilne oko policji monitoruje skrzyżowania

System ICam to zaawansowane technologicznie narzędzie, które pozwala funkcjonariuszom na dyskretną i niezwykle skuteczną obserwację ruchu drogowego w niemal dowolnym miejscu. Urządzenie rejestruje zachowania nie tylko kierowców, ale również pieszych i rowerzystów , umożliwiając błyskawiczną reakcję na łamanie przepisów oraz zabezpieczenie niepodważalnych dowodów w postaci wysokiej jakości nagrań wideo.





Mobilność tego rozwiązania sprawia, że policja może pojawić się z nadzorem tam, gdzie statyczne fotoradary nie mają zasięgu.

Plaga przejazdów na czerwonym świetle

Podczas premierowej akcji na terenie powiatu aleksandrowskiego, mundurowi nadzorowali ruch w rejonie newralgicznego skrzyżowania w Nowym Ciechocinku, które od lat cieszy się złą sławą ze względu na dochodzące tam zdarzenia drogowe. Efekty kilkugodzinnej pracy systemu są alarmujące, ponieważ funkcjonariusze odnotowali aż 17 przypadków naruszenia prawa .





- Najczęstszym i najbardziej niebezpiecznym przewinieniem było ignorowanie sygnału czerwonego na sygnalizatorze - podkreśla asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.



Wysokie mandaty i punkty karne za brawurę

Policja przypomina, że lekceważenie czerwonego światła wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi, które mają skutecznie zniechęcać do ryzykownego zachowania. Obecnie mandat za to wykroczenie wynosi 500 złotych, a do konta kierowcy dopisywanych jest aż 15 punktów karnych . Jeśli brawura doprowadzi do kolizji, kwota grzywny wzrasta do 1500 złotych.





Jeszcze surowiej traktowane są wykroczenia na przejazdach kolejowych, gdzie mandat wynosi minimum 2000 złotych, a w przypadku recydywy stawka ta ulega podwojeniu. Służby apelują o rozsądek, podkreślając, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od odpowiedzialności każdego kierowcy.