System ICam w Nowym Ciechocinku. Mandaty za czerwone światło

Policja z Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystała system ICam do kontroli w Nowym Ciechocinku. Ujawniono kilkanaście wykroczeń (fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim)
Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego wytoczyli ciężkie działa przeciwko piratom drogowym, wykorzystując po raz pierwszy nowoczesny system mobilnych kamer ICam. Działania skupiły się na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Nowym Ciechocinku, gdzie w ciągu zaledwie kilku godzin mundurowi ujawnili kilkanaście poważnych wykroczeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników ruchu.
Mobilne oko policji monitoruje skrzyżowania
System ICam to zaawansowane technologicznie narzędzie, które pozwala funkcjonariuszom na dyskretną i niezwykle skuteczną obserwację ruchu drogowego w niemal dowolnym miejscu. Urządzenie rejestruje zachowania nie tylko kierowców, ale również pieszych i rowerzystów, umożliwiając błyskawiczną reakcję na łamanie przepisów oraz zabezpieczenie niepodważalnych dowodów w postaci wysokiej jakości nagrań wideo.
Mobilność tego rozwiązania sprawia, że policja może pojawić się z nadzorem tam, gdzie statyczne fotoradary nie mają zasięgu.
Plaga przejazdów na czerwonym świetle
Podczas premierowej akcji na terenie powiatu aleksandrowskiego, mundurowi nadzorowali ruch w rejonie newralgicznego skrzyżowania w Nowym Ciechocinku, które od lat cieszy się złą sławą ze względu na dochodzące tam zdarzenia drogowe. Efekty kilkugodzinnej pracy systemu są alarmujące, ponieważ funkcjonariusze odnotowali aż 17 przypadków naruszenia prawa.
- Najczęstszym i najbardziej niebezpiecznym przewinieniem było ignorowanie sygnału czerwonego na sygnalizatorze - podkreśla asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
Wysokie mandaty i punkty karne za brawurę
Policja przypomina, że lekceważenie czerwonego światła wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi, które mają skutecznie zniechęcać do ryzykownego zachowania. Obecnie mandat za to wykroczenie wynosi 500 złotych, a do konta kierowcy dopisywanych jest aż 15 punktów karnych. Jeśli brawura doprowadzi do kolizji, kwota grzywny wzrasta do 1500 złotych.
Jeszcze surowiej traktowane są wykroczenia na przejazdach kolejowych, gdzie mandat wynosi minimum 2000 złotych, a w przypadku recydywy stawka ta ulega podwojeniu. Służby apelują o rozsądek, podkreślając, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od odpowiedzialności każdego kierowcy.
