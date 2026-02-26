Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

2026-02-26, 12:00  BN
Policjanci z Inowrocławia zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który ma do odbycia karę więzienia/fot. KPP Inowrocław

Kryminalni z Inowrocławia zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia za kradzieże, włamania, niszczenie mienia i paserstwo. Co więcej, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jechał samochodem.

Do zatrzymania doszło we wtorek (24 lutego) w Marcinkowie (pow. inowrocławski). Policjanci rozpoznali poszukiwanego, gdy poruszał się hondą. Podczas sprawdzania mężczyzny w systemach okazało się, że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Ma do odbycia karę 3 lat i 8 miesięcy więzienia.

Wyrok dotyczy kradzieży, włamań, niszczenia mienia i paserstwa. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna działał na terenie kilku miejscowości naszego regionu, m.in. w Mogilnie, Inowrocławiu, Strzelnie i Kruszwicy.

Podczas zatrzymania oraz przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niewielkie ilości suszu roślinnego i białego proszku. Zabezpieczone substancje zostaną przebadane.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie do Zakładu Karnego we Włocławku, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

