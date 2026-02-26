Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

2026-02-26, 11:03 Radosław Jagieła/BN

Szajka sklepowych złodziei z powiatu radziejowskiego rozpracowana/fot. Pixabay

Policjanci z Piotrkowa Kujawskiego rozpracowali szajkę sklepowych złodziei, której członkowie przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów w Piotrkowie Kujawskim (pow. radziejowski).

Policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu radziejowskiego: 19-latka, 33-latkę oraz 16-latkę. Sprawcy okradali jeden z marketów w Piotrkowie Kujawskim od listopada do połowy stycznia. Za każdym razem wynosili towar o wartości kilkuset złotych.



Policjanci przeanalizowali zapisy monitoringu, porównali zdarzenia i połączyli kradzieże w jedno przestępstwo. Łączne straty sięgnęły blisko 8 tysięcy złotych.



Dorośli podejrzani usłyszeli zarzuty. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawą 16-latki zajmie się z kolei Sąd Rodzinny i Nieletnich w Radziejowie.