Kolejny cios w „mafię śmieciową”. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

2026-02-26, 08:16  Polska Agencja Prasowa/Marcin Glapiak/Monika Siwak/Monika Kaczyńska/BN
CBŚP zatrzymało osoby działające w ramach tzw. „Mafii śmieciowej”/fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymali 10 osób, w tym byłego burmistrza Pakości (pow. inowrocławski) oraz prezesów spółki komunalnej z gmin powiatu inowrocławskiego w śledztwie przeciwko „mafii śmieciowej”.

Grupa działała na terenie województwa podlaskiego, a także kujawsko-pomorskiego.

Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że pierwsze działania dotyczyły województwa podlaskiego, gdzie funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili oględziny byłej żwirowni w powiecie zambrowskim. Z ustaleń śledczych wynika, że teren ten został nabyty przez grupę przestępczą na tzw. słupa. Tam, pod ziemią odkryto pojemniki z oznakowaniem „Materiał zakaźny”, plastikowe beczki i baniaki z nieznanymi substancjami, odpady komunalne i cmentarne. W tej sprawie pod koniec stycznia zatrzymano sześć osób.

Były burmistrz oraz prezesi z powiatu inowrocławskiego zatrzymani

Równolegle CBŚP uderzyło w grupę działającą na terenie powiatu inowrocławskiego. Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby, w tym byłego burmistrza jednej z gmin powiatu inowrocławskiego, pełniącego nadzór nad gospodarką komunalną, dwóch prezesów gminnej spółki zarządzającej gospodarką odpadami oraz właścicielkę nieruchomości, która udostępniła teren pod nielegalny proceder.

Śledztwo wykazało, że członkowie grupy stworzyli system ochrony przed organami ścigania. - Ustalenia wskazują na świadome działania, mające na celu unikanie odpowiedzialności karnej, w tym monitorowanie aktywności służb oraz bezprawne wykorzystywanie systemów informatycznych do identyfikowania pojazdów należących do organów kontrolnych - przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Reporterka Polskiego Radia PiK Monika Siwak ustaliła również, że chodzi o byłego burmistrza Pakości.



Wojewoda Michał Sztybel o „mafii śmieciowej”

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel powiedział reporterce Polskiego Radia PiK Monice Kaczyńskiej, że temat „mafii śmieciowej” dotyczy nie tylko przedsiębiorców. - Ale również instytucji czy też osób tam pracujących - dodał.

Samorządowiec poinformował nas o podjęciu działań. - Skierowałem szereg zawiadomień do prokuratury. Te postępowania są wszczęte, bo to się działo za zgodą państwa polskiego, a tak być nie może - dodał Michał Sztybel.

Jak dowiedział się reporter PR PiK Marcin Glapiak, policjanci z CBŚP zatrzymali wspomniane osoby 27 stycznia, jednak dopiero teraz zostało to podane do publicznej wiadomości.

Szerszy zarys problemu przedstawiła reportażystka Polskiego Radia PiK Żaneta Walentyn w swoim materiale z września 2025 roku. Wypowiedział się m.in. obecny burmistrz Pakości Michał Siembab. Link TUTAJ.

Mówi kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP

Mówi wojewoda Michał Sztybel

Relacja Marcina Glapiaka

