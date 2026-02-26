265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

2026-02-26, 10:01  BN
265 zarzutów poświadczenia nieprawdy usłyszało trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego/fot. KWP w Bydgoszczy

265 zarzutów poświadczenia nieprawdy usłyszało trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego/fot. KWP w Bydgoszczy

Trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego usłyszało łącznie 265 zarzutów poświadczania nieprawdy w dokumentacji technicznej opryskiwaczy rolniczych. Mężczyźni przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, zakończyli kolejne śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy kontrolach opryskiwaczy rolniczych.

Postępowanie objęło trzech diagnostów z firmy działającej w powiecie inowrocławskim. Prowadzili oni mobilną Stację Kontroli Opryskiwaczy i wykonywali przeglądy bezpośrednio u rolników. — Zebrany obszerny materiał dowodowy, przesłuchania ponad 320 świadków oraz szczegółowa analiza zebranej dokumentacji wykazały, że w latach 2022–2024 diagności w 265 przypadkach poświadczyli nieprawdę w protokołach kontroli technicznej — czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Maszyny często miały być tylko oglądane lub sprawdzane w podstawowy sposób, bez użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Za takie przeglądy pobierano opłaty. W sprawach, w których stwierdzono nieprawidłowości, diagności mieli otrzymać łącznie około 50 tysięcy złotych.

Prokurator przedstawił trzem mężczyznom w sumie 265 zarzutów. Podejrzani przyznali się do winy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Mówi nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz

265 zarzutów poświadczenia nieprawdy usłyszało trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego/wideo KWP w Bydgoszczy

Region

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

2026-02-26, 13:57
Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

2026-02-26, 12:00
Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

2026-02-26, 11:03
Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce [Rozmowa Dnia]

„Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce” [Rozmowa Dnia]

2026-02-26, 09:19
Kolejny cios w mafię śmieciową. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

Kolejny cios w „mafię śmieciową”. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

2026-02-26, 08:16
Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

2026-02-26, 07:50
Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody KopernikaEkonomisty

Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody Kopernika Ekonomisty

2026-02-25, 22:02
Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

2026-02-25, 21:02
We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

2026-02-25, 19:39

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę