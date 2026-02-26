265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

2026-02-26, 10:01 BN

265 zarzutów poświadczenia nieprawdy usłyszało trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego/fot. KWP w Bydgoszczy

Trzech diagnostów z powiatu inowrocławskiego usłyszało łącznie 265 zarzutów poświadczania nieprawdy w dokumentacji technicznej opryskiwaczy rolniczych. Mężczyźni przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, zakończyli kolejne śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy kontrolach opryskiwaczy rolniczych.



Postępowanie objęło trzech diagnostów z firmy działającej w powiecie inowrocławskim. Prowadzili oni mobilną Stację Kontroli Opryskiwaczy i wykonywali przeglądy bezpośrednio u rolników. — Zebrany obszerny materiał dowodowy, przesłuchania ponad 320 świadków oraz szczegółowa analiza zebranej dokumentacji wykazały, że w latach 2022–2024 diagności w 265 przypadkach poświadczyli nieprawdę w protokołach kontroli technicznej — czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Maszyny często miały być tylko oglądane lub sprawdzane w podstawowy sposób, bez użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego.



Za takie przeglądy pobierano opłaty. W sprawach, w których stwierdzono nieprawidłowości, diagności mieli otrzymać łącznie około 50 tysięcy złotych.



Prokurator przedstawił trzem mężczyznom w sumie 265 zarzutów. Podejrzani przyznali się do winy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.