Łapki na kierownicę, policjanci patrzą! To ważna akcja związana z bezpieczeństwem
Drogówka patrzy nam na ręce! Akcja informacyjno-edukacyjna „Łapki na kierownicę” po raz kolejny będzie prowadzona w ramach profilaktyki „Na drodze - patrz i słuchaj”. Chodzi o to, by kierowcy zrozumieli, jakie konsekwencje może nieść używanie m.in. telefonów podczas jazdy samochodem.
- Działania policjantów prowadzone będą wspólnie z firmą Yanosik oraz Screen Network.
- Najważniejszym elementem akcji jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konsekwencje rozproszenia uwagi podczas korzystania z drogi.
Policjanci wyjaśniają, że w czasie trwania akcji użytkownicy aplikacji Yanosik będą mogli rozwiązać quiz dotyczący trzymania rąk na kierownicy podczas jazdy. Za bezbłędne odpowiedzi w nagrodę będzie Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy.
Firma Screen Network przez cały marzec będzie wyświetlać spot akcji na swoich ekranach LED w całym kraju.
Policjanci przypominają: nawet kilka sekund nieuwagi za kierownicą może doprowadzić do wielu niebezpiecznych następstw.