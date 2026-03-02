Ponad 6 kilogramów narkotyków przejętych w Toruniu. Trzy osoby zatrzymane [zdjęcia i wideo]

2026-03-02, 11:04 BN

Policjanci z Torunia przejęli ponad 6 kilogramów narkotyków/fot. KMP w Toruniu

Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia zabezpieczyli ponad 6 kilogramów narkotyków i zatrzymali troje mieszkańców miasta. Dwaj 41-latkowie trafili do aresztu, a 22-letnia kobieta została objęta dozorem policyjnym.

We wtorek, 24 lutego 2026 roku, kryminalni weszli do jednego z mieszkań w Toruniu, gdzie – według ich ustaleń – ukrywał się poszukiwany 41-latek. Podczas przeszukania znaleźli prawie 200 gramów amfetaminy. Mężczyzna był też poszukiwany do odbycia kary 272 dni więzienia.



Tego samego dnia policjanci przeszukali mieszkanie drugiego 41-latka, który miał związek z zatrzymanym. W jego lokalu znaleźli susz roślinny. Funkcjonariusze sprawdzili także inne miejsca, z których korzystał. Zabezpieczyli tam duże ilości narkotyków, ponad 12 tysięcy złotych w gotówce, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz przedmioty przypominające broń. Zatrzymana została także 22-letnia kobieta.



Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 6 kilogramów narkotyków, w tym amfetaminę (również w płynie), marihuanę oraz tabletki ekstazy. Substancje trafiły do badań laboratoryjnych.



Policjanci znaleźli sprzęt, który mógł służyć do produkcji narkotyków



Dzień później funkcjonariusze przeszukali także posesję w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Znaleźli tam sprzęt, który mógł służyć do produkcji narkotyków.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Pierwszemu 41-latkowi, który był poszukiwany grozi do 10 lat więzienia za posiadanie dużej ilości narkotyków. Drugi 41-latek usłyszał zarzut posiadania oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a 22-latka zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.



Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obu mężczyzn. Wobec 22-latki zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.