Zapadł surowszy wyrok dla sprawców śmiertelnego pobicia mężczyzny w Toruniu

2026-03-02, 19:40  Michał Zaręba/DW
Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na toruńskich Stawkach. Jak ustalono, oskarżeni wielokrotnie uderzali pokrzywdzonego z dużą siłą w głowę i klatkę piersiową/fot. Pixabay

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na toruńskich Stawkach. Jak ustalono, oskarżeni wielokrotnie uderzali pokrzywdzonego z dużą siłą w głowę i klatkę piersiową/fot. Pixabay

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu i zaostrzył orzeczone wobec Łukasza P. i Dominiki W. kary pozbawienia wolności.

Od wyroku, jaki zapadł przed toruńskim sądem, apelację złożył prokurator oraz obrońcy oskarżonych. Prokurator domagał się zaostrzenia orzeczonych wobec oskarżonych kar pozbawienia wolności. I taką decyzję podjął Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Opiekunce Dominice W. zwiększył karę z 3,5 roku do 5 lat pozbawienia wolności, a jej partnerowi Łukaszowi P., z 8 do 10 lat. Mężczyzna działał w warunkach tzw. multirecydywy. Skazani mają również zapłacić bliskim ofiary łącznie 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na toruńskich Stawkach. Jak ustalono, oskarżeni wielokrotnie uderzali pokrzywdzonego z dużą siłą w głowę i klatkę piersiową. 65-letni mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, które doprowadziły do jego śmierci.
Wcześniej cała trójka spożywała alkohol. Ryszard T. był podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Kobieta była zatrudniona w zewnętrznej firmie współpracującej z MOPR i miała pomagać m.in. przy robieniu zakupów. Podczas jednej z wizyt doszło do kłótni, która zakończyła się tragedią. Wyrok jest prawomocny.

Toruń

Region

To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

2026-03-02, 21:50
Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

„Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę”. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

2026-03-02, 21:00
Celnicy z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy

Celnicy z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy

2026-03-02, 20:29
Dewastacja w Forcie XI w Toruniu. Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti

Dewastacja w Forcie XI w Toruniu. Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti

2026-03-02, 18:45
Nie żyje Mariusz Długi Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00
Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-03-02, 17:13
Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

2026-03-02, 16:00
Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, odszedł, wykonując pracę, którą kochał

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43
Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę