Zapadł surowszy wyrok dla sprawców śmiertelnego pobicia mężczyzny w Toruniu

2026-03-02, 19:40 Michał Zaręba/DW

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na toruńskich Stawkach. Jak ustalono, oskarżeni wielokrotnie uderzali pokrzywdzonego z dużą siłą w głowę i klatkę piersiową/fot. Pixabay

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu i zaostrzył orzeczone wobec Łukasza P. i Dominiki W. kary pozbawienia wolności.

Od wyroku, jaki zapadł przed toruńskim sądem, apelację złożył prokurator oraz obrońcy oskarżonych. Prokurator domagał się zaostrzenia orzeczonych wobec oskarżonych kar pozbawienia wolności. I taką decyzję podjął Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Opiekunce Dominice W. zwiększył karę z 3,5 roku do 5 lat pozbawienia wolności, a jej partnerowi Łukaszowi P., z 8 do 10 lat. Mężczyzna działał w warunkach tzw. multirecydywy. Skazani mają również zapłacić bliskim ofiary łącznie 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia.



Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na toruńskich Stawkach. Jak ustalono, oskarżeni wielokrotnie uderzali pokrzywdzonego z dużą siłą w głowę i klatkę piersiową. 65-letni mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, które doprowadziły do jego śmierci.

Wcześniej cała trójka spożywała alkohol. Ryszard T. był podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Kobieta była zatrudniona w zewnętrznej firmie współpracującej z MOPR i miała pomagać m.in. przy robieniu zakupów. Podczas jednej z wizyt doszło do kłótni, która zakończyła się tragedią. Wyrok jest prawomocny.