Uwaga, stan alarmowy na Drwęcy pod Toruniem. Poziom wody może się jeszcze podnieść [zdjęcia]

2026-03-01, 16:26 Michał Zaręba/DW

Drwęca osiągnęła dziś w podtoruńskim Elgiszewie stan alarmowy/Fot. Michał Zaręba

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Drwęca osiągnęła dziś w podtoruńskim Elgiszewie stan alarmowy. Poziom wody na wodowskazie wyniósł 230 centymetrów i według prognoz w kolejnych dniach może się jeszcze podnosić.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiał Michał Zaręba, reporter Polskiego Radia PiK, ze spokojem przyjmują informacje o podnoszącym się stanie rzeki:



- Taka woda to już była kilka razy. 20 lat temu i wcześniej to był normalny poziom rzeki. Nie było w tym nic nadzwyczajnego - mówił jeden z mieszkańców.



- Latem tu są łąki, a tam ze trzy stawy, które teraz się połączyły. Ja się nie boję, nie pamiętam, żeby nam zalewało - dodała mieszkająca nieopodal kobieta.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadziła w trybie pilnym lustrację terenów przylegających do rzeki na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.



W trakcie przeprowadzonej lustracji nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla ludności, zabudowy mieszkalnej ani infrastruktury technicznej spowodowanego aktualnym poziomem rzeki Drwęcy. Sytuacja jest monitorowana.