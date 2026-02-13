Pies, który błąkał się po zamarzniętej Wiśle, został odnaleziony

2026-02-13, 09:57 Dorota Witt / BN / TB

Nelka została zabezpieczona/fot. Facebook/Zagubiony Berneńczyk Bydgoszcz

Suczka Nelka prawie dwa tygodnie spędziła na zamarzniętej Wiśle, błąkała się też po obu brzegach rzeki. Tydzień po zaginięciu zauważono ją z drona, ale akcję utrudnił śnieg.

W środę (11.02.) ktoś ją wypatrzył za Ostromeckiem. Opiekunowie zostawili we wskazanym miejscu karmę, postawili klatkę - łapkę uzbrojoną w kamerę. I czekali.



- W czwartek kamera nic nie zarejestrowała. W piątek o godz. 4.40 otrzymaliśmy powiadomienia, że pod kamerą jest ruch. Szybko pojechaliśmy na miejsce. Okazało się, że w klatce siedziała Nela - Piątek trzynastego okazał się najszczęśliwszym dniem w moim życiu - mówi pani Ania, opiekunka odnalezionej suczki.



Nelki szukało wielu Bydgoszczan wspólnie z woprowcami i strażakami. Suczka przestraszyła się i uciekła podczas spaceru, dzień po tym, jak została adoptowana ze schroniska.