Wisła zamarzła w Toruniu po raz pierwszy od 14 lat

2026-02-04, 15:29  PAP / Redakcja
Tak wyglądała Wisła jeszcze kilka dni temu. / Fot. Robert Duliński / archiwum

Tak wyglądała Wisła jeszcze kilka dni temu. / Fot. Robert Duliński / archiwum

- Zakończył się najdłuższych w historii ponad 200-letnich obserwacji okres bez pokrywy lodowej w na rzece w tym mieście - poinformował kriolog dr hab. Bogusław Pawłowski z UMK.

Ekspert w dziedzinie hydrologii i zamarzania akwenów wodnych z UMK w Toruniu wyliczył, że w środę (4.02.) minęło 5093 dni od ostatniej obserwacji pokrywy lodowej na Wiśle w Toruniu. Rzeka zamarzła już praktycznie na całym toruńskim odcinku, a w kolejnych dniach pokrywa lodowa może się rozwijać w kierunku Ciechocinka.

Ekspert przestrzegł śmiałków przed wchodzeniem na zamarzniętą rzekę, której poziom z powodu narastania pokrywy lodowej znacząco się podniósł w ostatnich dobach.

Tak wyglądała Wisła jeszcze kilka dni temu. / Fot. Robert Duliński Tak wyglądała Wisła jeszcze kilka dni temu. / Fot. Robert Duliński

