2026-02-03, 21:45 Redakcja

Toruń pozyskał 6 milionów złotych na rewitalizację zbiornika Kaszownik/fot. screen Facebook/Paweł Gulewski - Prezydent Miasta Torunia

Prezydent Torunia Paweł Gulewski pochwalił się w swoich mediach społecznościowych, że miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych na rewitalizację zbiornika Kaszownik. Wartość całej inwestycji to 10 milionów złotych.

Toruń otrzymał pieniądze z programu FENX. Do 6 milionów złotych gmina miasta dołoży 4 miliony. Środki zostaną przeznaczone na modernizację zbiornika Kaszownik. - On zarasta, nabrzeża nie nadają się do rekreacji, a ścieżki pozostawiają wiele do życzenia - napisał prezydent Paweł Gulewski w mediach społecznościowych.



Włodarz miasta wymienia, że projekt rewitalizacji przewiduje m.in. wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne, budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami od strony dworca autobusowego, prowadzącej na pomost, odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku poprzez nasadzenia drzew, krzewów lub żywopłotu czy budowę dwóch pomostów - w północnej i południowej części zbiornika.





