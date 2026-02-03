Przerwane zakupy w jednym z toruńskich dyskontów spożywczych. Auto wjechało w drzwi

2026-02-03, 22:07  Robert Duliński/Redakcja
Auto wjechało w drzwi jednego z toruńskich dyskontów spożywczych/fot. ilustracyjne

O dużym szczęściu mogą mówić klienci jednego z toruńskich dyskontów spożywczych, którzy we wtorkowy wieczór (3 lutego) wybrali się na zakupy. Około godziny 19:00 w drzwi wejściowe sklepu wjechało auto, uszkadzając je oraz niszcząc fragment elewacji zewnętrznej.

Zarówno kupujący jak i personel dyskontu zmuszeni byli opuścić sklep wyjściem ewakuacyjnym po tym, jak samochód wjechał w drzwi. - Krótko po godzinie 19:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Orląt Lwowskich w Toruniu osobowe auto wjechało w drzwi supermarketu - mówi mł. aspirat Sebastian Dobrzeniecki z Zespołu Prasowego Komendy miejskiej w Toruniu.

Funkcjonariusze ustalili, że 63-letni kierujący volvo nie dostosował prędkości do warunków ruchu. - Kierujący był trzeźwy, pojazdem poruszał się sam. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - dodał Sebastian Dobrzeniecki.

Toruń

Region

