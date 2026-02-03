Filipiny chcą polskiej wieprzowiny. PSL o eksporcie żywności i obronności w regionie

2026-02-03, 20:56 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Przedstawiciele PSL w naszym województwie mówili o eksporcie żywności i obronności w regionie/fot. Katarzyna Bogucka

O eksporcie żywności, aktywności młodych rolników i wspieraniu przemysłu zbrojeniowego mówili w Bydgoszczy przedstawiciele wojewódzkich władz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bydgoską zbrojeniówkę czeka wkrótce ważny dzień. - Za trzy tygodnie będzie kolejna umowa na rozwój Belmy, na 400 milionów złotych - mówi senator Ryszard Bober. - Umożliwi ona tym zakładom szerszy pakiet produkcyjny - dodaje. Przedstawiciele PSL zapowiadają, że zabiegają także o to, by lokować inwestycje służące obronności w innych miejscach naszego regionu.



Z kolei Zbigniew Sosnowski, szef PSL na Pomorzu i Kujawach zwrócił uwagę na problemy hodowców trzody. - Najgorsza sytuacja była na rynku wieprzowiny - mówi. - Polski minister rozpoczął zabiegi o to, aby polską wieprzowinę eksportować między innymi na Filipiny - dodaje.