Filipiny chcą polskiej wieprzowiny. PSL o eksporcie żywności i obronności w regionie
O eksporcie żywności, aktywności młodych rolników i wspieraniu przemysłu zbrojeniowego mówili w Bydgoszczy przedstawiciele wojewódzkich władz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Bydgoską zbrojeniówkę czeka wkrótce ważny dzień. - Za trzy tygodnie będzie kolejna umowa na rozwój Belmy, na 400 milionów złotych - mówi senator Ryszard Bober. - Umożliwi ona tym zakładom szerszy pakiet produkcyjny - dodaje. Przedstawiciele PSL zapowiadają, że zabiegają także o to, by lokować inwestycje służące obronności w innych miejscach naszego regionu.
Z kolei Zbigniew Sosnowski, szef PSL na Pomorzu i Kujawach zwrócił uwagę na problemy hodowców trzody. - Najgorsza sytuacja była na rynku wieprzowiny - mówi. - Polski minister rozpoczął zabiegi o to, aby polską wieprzowinę eksportować między innymi na Filipiny - dodaje.