Za co Torunianie lubią Toruń? A czego w mieście znieść się nie da? Znamy wyniki projektu Barometr

2026-02-03, 18:36  Michał Zaręba/Redakcja
Torunianie chwalą dostęp do kultury, brakuje z kolei atrakcyjnych miejsc pracy/Fot. Michał Zaręba

Zespół socjologów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przepytał ponad 400 mieszkańców na okoliczność... miłości do miasta.

Torunianie chwalą dostęp do kultury, brakuje z kolei atrakcyjnych miejsc pracy. Poznaliśmy wyniki projektu Barometr. Zespół socjologów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przepytał ponad 400 mieszkańców. Zrobił to też Michał Zaręba.

- Komunikacja gra. Zieleń jest też w Toruniu. Tylko nieraz właśnie trochę z czystością jest na bakier. To bym poprawiła - powiedziała reporterowi PR PiK jedna z mieszkanek.

Na plus w ocenie mieszkańców jest kultura, parki, tereny zielone.

- Toruń wychodzi dobrze, szczególnie u rodowitych Torunian - mówi prof. UMK Wojciech Goszczyński. - Są też obszary wyraźnie gorzej oceniane, związane z ekonomicznym rozwojem miasta. Krytycznym punktem w Toruniu jest na pewno ruch samochodowy, szczególnie na nowych osiedlach i w takich miejscach, w których tworzą się korki - dodaje.

Z raportu wynika też m.in., że jakość dróg pozostaje ważnym problemem, zwłaszcza w rozbudowujących się częściach miasta. Problemem dla mieszkańców są też remonty dróg i związane z nimi utrudnienia.

Tylko około jedna czwarta mieszkańców regularnie korzysta z komunikacji publicznej. Ci, którzy jeżdżą, oceniają ją pozytywnie, ale chcieliby, by autobusy i tramwaje kursowały częściej i punktualniej.

Patryk Wawrzyński, dyrektor biura dialogu i innowacji miejskich komentuje, do czego miastu przyda się raport.

- Teraz przed nami jest wykorzystanie tych danych do przygotowywania działań bieżących, żeby jak najlepiej te środki, które są zabezpieczone w budżecie wydatkować pod kątem potrzeb mieszkańców, również w poszczególnych obszarach i częściach miasta - mówi Patryk Wawrzyński.

Miasto za badania zapłaciło ponad 100 tys. zł. Jak je wykorzysta?

- Otrzymaliśmy raport, który opowiada o naszym mieście z perspektywy codziennego doświadczenia mieszkańców - to cenna mapa potrzeb i oczekiwań - mówił Paweł Gulewski. - Wnioski z Barometru pomogą nam lepiej planować budżet, inwestycje oraz bieżące działania, a także szybciej reagować tam, gdzie oczekiwana jest natychmiastowa poprawa. Będziemy pracować szczególnie nad dostępem do zieleni i jakości osiedli, poprawą infrastruktury drogowej oraz warunkami dla rozwoju zawodowego mieszkańców. Szczególną troskę budzi dostępność i jakość terenów zielonych. Największe wyzwania występują we wschodniej części miasta, a także na północy. Na osiedlach mieszkańcy oczekują widocznej poprawy czystości, przy czym najsilniejszy głos zmian płynie z lewobrzeżnej części Torunia - dodał.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

