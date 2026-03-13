Konieczna strefa ciszy, czy raczej wolna od e-papierosów? Pomysły na autobusy we Włocławku

2026-03-13, 17:22  Radosław Jagieła/MG
W ostatnich tygodniach do miejskiego przewoźnika nie wpływały skargi na zbyt głośne zachowanie pasażerów/fot. Archiwum

W ostatnich tygodniach do miejskiego przewoźnika nie wpływały skargi na zbyt głośne zachowanie pasażerów/fot. Archiwum

Czy w autobusach we Włocławku powinny powstać strefy ciszy? Taki pomysł ma miejska radna Irena Vuković-Kwiatkowska, która wskazuje, że to rozwiązanie „poprawi komfort podróży i wpłynie na wzrost jakości usług". 

O to, czy hałas jest problemem, pasażerów komunikacji miejskiej pytał Radosław Jagieła. Raczej byli przeciwni. - Nie ma takiego problemu, a strefa ciszy w autobusach już jest ze względu na to, że wszyscy siedzą z telefonami. Nikt się nie odzywa i jedzie do celu – mówił jeden z mieszkańców.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w ostatnich tygodniach do miejskiego przewoźnika nie wpływały skargi na zbyt głośne zachowanie pasażerów. Były za to inne problemy. – To, co szczególnie przeszkadza to e-papierosy, które nie tylko dla kierowców, ale również dla innych pasażerów są nie do końca przyjemne – mówiła Dominika Kujawa, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku. - W ostatnim czasie zimowym problemem była także czystość w autobusie - wsiadanie w brudnych ubraniach, czy też siadanie przez pasażerów w taki sposób, że fotele były zabrudzone.

Jak dodaje rzeczniczka, kierowca ma prawo odmówić dalszej jazdy pasażerowi, jeżeli jego zachowanie utrudnia przejazd. Takie sytuacje zdarzały się jednak bardzo rzadko.

Mówili pasażerowie komunikacji miejskiej

Mówiła Dominika Kujawa, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku

Służby szukają osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji m.in. dron

Służby szukają osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji m.in. dron

