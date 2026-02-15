Mercedes wjechał w słup i barierkę na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Kierująca w szpitalu

2026-02-15, 20:18 Bartosz Nawrocki/BN

Utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy/fot. ilustracyjna

Utrudnienia w ruchu autobusów na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, niedaleko Ronda Maczka, były związane z wjechaniem mercedesa w słup i barierkę. Pojazd blokował ruch w stronę centrum miasta.

35-latka wjechała mercedesem w słup i barierkę ochronną na ul. Grunwaldzkiej, niedaleko Ronda Maczka. Na miejscu pojawiły się policja oraz straż pożarna.



Kobieta została poddana badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało 1.5 promila. Kierująca została przewieziona do szpitala na badania. W tej sprawie będzie się toczyć postępowanie karne.



Autobusy linii 61, 71 i 77 były kierowane objazdem przez Pileckiego do Dworca Głównego. Natomiast Linie 51 i 58 musiały jechać ulicą Bronikowskiego do Nakielskiej. Około kwadrans po 20:00 autobusy wróciły na swoje trasy.