Są wygodne, inteligentne i oszczędne. Po Toruniu będą jeździć kolejne hybrydowe autobusy

2026-03-16, 14:45 Michał Zaręba/KB

Toruński ratusz podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych dla MZK/Fot. © UMT 2026, autor: Maciej Wasilewski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruński ratusz podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych dla MZK. Pojazdy są przyjazne dla niepełnosprawnych. Mają monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację i WI-FI. 12-metrowe „hybrydy” dostarczy firma Solaris. Pierwsze autobusy mają trafić do Torunia w przyszłym roku.

- W najbliższych miesiącach do Toruń trafią kolejne autobusy hybrydowe, które będą obsługiwać miejską komunikację autobusową - zapowiada prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Zbigniew Wyszogrodzki.

Dodaje, że obecnie sieć obejmuje 32 linie dzienne, których łączna długość przekracza 420 kilometrów.



Tabor MZK liczy 191 pojazdów

- Dodatkowo w miejskiej sieci komunikacyjnej funkcjonuje 7 linii nocnych oraz 13 linii miejsko-podmiejskich. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji liczy obecnie 191 pojazdów. Wciąż dominują autobusy zasilane olejem napędowym, jednak systematycznie rośnie udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. W tej chwili dysponujemy 35 autobusami elektrycznymi, a w najbliższych tygodniach - najpóźniej do końca kwietnia - dotrze do nas jeszcze 15 kolejnych pojazdów z kontraktu podpisanego w ubiegłym roku. Oznacza to, że wkrótce będziemy posiadać łącznie 50 autobusów elektrycznych - przekazał Zbigniew Wyszogrodzki.



Wspomagana praca silnika

- Najważniejszą nowością w tych pojazdach jest zastosowanie systemu miękkiej hybrydy w skrzyni biegów. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu niewielkiego silnika elektrycznego o mocy około 23 kW, który jest zamontowany wewnątrz skrzyni biegów. Wspomaga on pracę silnika spalinowego podczas ruszania i przyspieszania - mówi Krzysztof Musiał, dyrektor sprzedaży Solaris Bus & Coach. - Dzięki temu przewoźnik może zmniejszyć zużycie paliwa o około 5–8%, co przekłada się zarówno na niższe koszty eksploatacji, jak i na ograniczenie emisji spalin.



➡️ Postępowanie przetargowe na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych z opcją zakupu siedmiu kolejnych ogłoszono w listopadzie ub.r. Ofertę - jako jedyna - złożyła firma Solaris Bus&Coach sp. z o.o. Cena za zakres podstawowy zamówienia opiewa na 16.068.720,00 złotych brutto.

Umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne siedem autobusów.





12 metrowe „hybrydy”

są niskopodłogowe

przystosowane dla osób z niepełnosprawnością wyposażone między innymi w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy

mają system informacji pasażerskiej, urządzenia do sprzedaży biletów, w tym biletów elektronicznych i obsługi Karty Miejskiej JO, klimatyzację, WIFI, ładowarki USB oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika.

będą też wyposażone w osiem systemów związanych z bezpieczeństwem – m.in. martwe pole z prawej strony, system pomiaru ciśnienia w kołach, rozpoznawanie znaków drogowych, przeszkód przed autobusem, zmęczenia kierowcy, dynamicznego migania tylnych świateł (w sytuacji awaryjnego hamowania) i bezpieczeństwa cyfrowego