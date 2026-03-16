Są wygodne, inteligentne i oszczędne. Po Toruniu będą jeździć kolejne hybrydowe autobusy

2026-03-16, 14:45  Michał Zaręba/KB
Toruński ratusz podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych dla MZK/Fot. © UMT 2026, autor: Maciej Wasilewski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruński ratusz podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych dla MZK/Fot. © UMT 2026, autor: Maciej Wasilewski, licencja: CC BY-NC 4.0

Toruński ratusz podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych dla MZK. Pojazdy są przyjazne dla niepełnosprawnych. Mają monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację i WI-FI. 12-metrowe „hybrydy” dostarczy firma Solaris. Pierwsze autobusy mają trafić do Torunia w przyszłym roku.

- W najbliższych miesiącach do Toruń trafią kolejne autobusy hybrydowe, które będą obsługiwać miejską komunikację autobusową - zapowiada prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, Zbigniew Wyszogrodzki.
Dodaje, że obecnie sieć obejmuje 32 linie dzienne, których łączna długość przekracza 420 kilometrów.

Tabor MZK liczy 191 pojazdów
- Dodatkowo w miejskiej sieci komunikacyjnej funkcjonuje 7 linii nocnych oraz 13 linii miejsko-podmiejskich. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji liczy obecnie 191 pojazdów. Wciąż dominują autobusy zasilane olejem napędowym, jednak systematycznie rośnie udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. W tej chwili dysponujemy 35 autobusami elektrycznymi, a w najbliższych tygodniach - najpóźniej do końca kwietnia - dotrze do nas jeszcze 15 kolejnych pojazdów z kontraktu podpisanego w ubiegłym roku. Oznacza to, że wkrótce będziemy posiadać łącznie 50 autobusów elektrycznych - przekazał Zbigniew Wyszogrodzki.

Wspomagana praca silnika
- Najważniejszą nowością w tych pojazdach jest zastosowanie systemu miękkiej hybrydy w skrzyni biegów. Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu niewielkiego silnika elektrycznego o mocy około 23 kW, który jest zamontowany wewnątrz skrzyni biegów. Wspomaga on pracę silnika spalinowego podczas ruszania i przyspieszania - mówi Krzysztof Musiał, dyrektor sprzedaży Solaris Bus & Coach. - Dzięki temu przewoźnik może zmniejszyć zużycie paliwa o około 5–8%, co przekłada się zarówno na niższe koszty eksploatacji, jak i na ograniczenie emisji spalin.

➡️ Postępowanie przetargowe na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych z opcją zakupu siedmiu kolejnych ogłoszono w listopadzie ub.r. Ofertę - jako jedyna - złożyła firma Solaris Bus&Coach sp. z o.o. Cena za zakres podstawowy zamówienia opiewa na 16.068.720,00 złotych brutto.
Umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne siedem autobusów.


12 metrowe „hybrydy”
  • są niskopodłogowe
  • przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
  • wyposażone między innymi w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy
  • mają system informacji pasażerskiej, urządzenia do sprzedaży biletów, w tym biletów elektronicznych i obsługi Karty Miejskiej JO, klimatyzację, WIFI, ładowarki USB oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika.
  • będą też wyposażone w osiem systemów związanych z bezpieczeństwem – m.in. martwe pole z prawej strony, system pomiaru ciśnienia w kołach, rozpoznawanie znaków drogowych, przeszkód przed autobusem, zmęczenia kierowcy, dynamicznego migania tylnych świateł (w sytuacji awaryjnego hamowania) i bezpieczeństwa cyfrowego

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

45 lat temu rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy

Bydgoski Nitro-Chem zwiększy produkcję. Powstanie druga instalacja do wytwarzania materiałów wybuchowych

Mobbing w straży pożarnej w regionie Związkowcy domagają się bardziej szczegółowych wyjaśnień

Ponad 300 milionów złotych dla Belmy. Bydgoski zakład zwiększy produkcję min [zdjęcia]

Barcin. 11-letni chłopak miał wypadek na hulajnodze elektrycznej. Uderzyło w niego auto

Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK10 niedaleko Torunia. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

W Toruniu jak na pustyni. Po zimie trzeba posprzątać aż 4 tysiące ton piasku. To rekord

Zbliża się 45. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 roku. Dawni działacze zapraszają na obchody

Policjanci z Mogilna poszukują 83letniego pana Józefa. Nie ma go od niedzieli [zdjęcie]

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę