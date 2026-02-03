Trzaskający mróz wywołał lawinę awarii w regionie. Strażacy nie mogli gasić, bo zamarzł hydrant

2026-02-03, 13:20  Monika Kaczyńska/Marcin Glapiak/Radosław Jagieła/Redakcja
Przez awarię w Nowem w powiecie świeckim ludzie ponad dobę nie mają wody/ Fot. Monika Siwak

Awarie powstają głównie przez siarczysty mróz, ale to błędne koło, bo przez niskie temperatury ich usuwanie trwa znacznie dłużej, a i sprzęt potrzebny do napraw nie radzi sobie z zimnem.

Inowrocław

Od kilku godzin trwa usuwanie szkód w związku z pęknięciem rury na ul. Dworcowej w Inowrocławiu. Jak powiedział nam prezes inowrocławskich wodociągów Janusz Radzikowski usuwanie awarii utrudniają niskie temperatury. Ostatnie mrozy sprawiły, że wodociągi są wielokrotnie wzywane w związku z zamarzniętą instalacją wodną w piwnicach. W ciągu ostatnich kilku dni PWIK otrzymało blisko 20 takich zgłoszeń.

Włocławek

Tuż przed godziną 4 nad ranem (3 lutego) strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu letniskowego przy ulice Rozdroże we Włocławku. Okazało się, że woda w hydrantach była zamarznięta, dlatego do akcji zostały zadysponowane kolejne jednostki straży pożarnej. Łącznie było tam 10 zastępów. Strażacy gasili pożar przez około cztery godziny. Przyczyny wybuchu ognia nie są znane, nikt nie ucierpiał.

Toruń
Awaria sieci ciepłowniczej nastąpiła Toruniu. Bez dostępu do ogrzewania i ciepłej wody jest kilkuset mieszkańców Rubinkowa. Chodzi o pięć budynków przy ulicy Łyskowskiego.

Z kolei przy ul. Głowackiego trwają prace związane z naprawą wodociągu. Może to oznaczać czasowe wstrzymanie dopływu wody do budynku nr 6 - aż do momentu usunięcia awarii - informują Toruńskie Wodociągi.

Toruńskie Wodociągi przekazały po godz. 15:00, że mieszkańcy ul. Głowackiego mają już dostęp do wody.

Awaria w Toruniu

awarie, mróz

Region

