Trzaskający mróz wywołał lawinę awarii w regionie. Strażacy nie mogli gasić, bo zamarzł hydrant

2026-02-03, 13:20 Monika Kaczyńska/Marcin Glapiak/Radosław Jagieła/Redakcja

Przez awarię w Nowem w powiecie świeckim ludzie ponad dobę nie mają wody/ Fot. Monika Siwak

Awarie powstają głównie przez siarczysty mróz, ale to błędne koło, bo przez niskie temperatury ich usuwanie trwa znacznie dłużej, a i sprzęt potrzebny do napraw nie radzi sobie z zimnem.

Inowrocław

Włocławek



Toruń





Awaria sieci ciepłowniczej nastąpiła Toruniu. Bez dostępu do ogrzewania i ciepłej wody jest kilkuset mieszkańców Rubinkowa. Chodzi o pięć budynków przy ulicy Łyskowskiego.





Z kolei przy ul. Głowackiego trwają prace związane z naprawą wodociągu. Może to oznaczać czasowe wstrzymanie dopływu wody do budynku nr 6 - aż do momentu usunięcia awarii - informują Toruńskie Wodociągi.