Apel inowrocławskich wodociągów. Chodzi o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy

2026-02-03, 10:20  Marcin Glapiak/Redakcja
Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu apelują o zabezpieczenie infrastruktury w piwnicach/Fot. Pexels

Jest mnóstwo zgłoszeń w związku z zamarzniętą instalacją wodociągową i wodomierzami - przekazuje nam prezes inowrocławskich wodociągowców.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu apelują o zabezpieczenie infrastruktury w piwnicach.

- Mamy wiele sygnałów i wiele telefonów o zamarzających wodomierzach, wewnętrznych instalacjach, co niestety uniemożliwia dopływ wody i to stanowi wielki problem - mówi Janusz Radzikowski, prezes PWiK. - Apelujemy: zabezpieczajcie również swoje mienie wodociągowe wewnątrz swojego obiektu - dodaje.

Niestety w związku z silnym mrozem pękają też rury wodociągowe. Do ok. godz. 12 mieszkańcy ulicy Dworcowej muszą się liczyć z brakiem wody.

