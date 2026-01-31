Nowa remiza OSP Paterek gotowa na akcje, ale i na kryzys. „To dla nas motywacja” [zdjęcia]

2026-01-31, 16:10 Agata Raczek/redakcja

W Paterku niedaleko Nakła nad Notecią oficjalnie otwarto nową remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Będzie służyła nie tylko strażakom wyjeżdżającym na akcje ratownicze, ale także jako magazyn i zaplecze na wypadek sytuacji kryzysowych.

O funkcjach Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski:



- Na stałe będzie to siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku. 90 druhen i druhów będzie miało nową, imponującą remizę. To na czas pokoju, na czas normalnej służby strażackiej. W wypadku zagrożenia pomieszczenia OSP będą stanowiły magazyn powiatowy sprzętu do ochrony ludności - powiedział Piotr Hemmerling.



Tomasz Mirowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku mówił o potencjale nowej siedziby.



- To jest motywacja do tego, żeby działać jeszcze sprawniej, żebyśmy jeszcze piękniej się rozwijali. Jesteśmy u zbiegu dwóch ważnych dróg wojewódzkich - 241 i 246. Niestety, zdarza się tu mnóstwo wypadków, zawsze jesteśmy na czas - mówił Tomasz Mirowski.



Budowa remizy w Paterków to największa taka inwestycja ubiegłego roku, pozostałe siedziby strażaków w regionie były modernizowane: remiza w Polichnie została rozbudowana o część garażowo-magazynową, a w Nakle, w Sucharach w Potulicach zostały zmodernizowane - dodaje Sławomir Napierała, burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.



Koszt inwestycji (przeprowadzonych w latach 2024-2025) to niemal 10 milionów złotych z czego ok. 7 milionów to dofinansowanie (z różnych źródeł, m.in. z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).



Więcej w relacji Agaty Raczek.