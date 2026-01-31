Uwaga na przejazdach kolejowych. PKP PLK przypominają o zasadach bezpieczeństwa

2026-01-31, 13:00 Michał Zaręba/Redakcja

PKP PLK przypominają o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. / Fot. Michał Zaręba

PKP PLK przeprowadzają akcję bezpieczeństwa, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi. Wydarzenie odbyło się w Toruniu, na skrzyżowaniu ulic Rudackiej i Dybowskiej.

PKP PLK alarmują - zachowaj ostrożność na przejazdach kolejowych. Pracownicy kolei starają się pomóc. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. mówi, że prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa, jest żółta naklejka. - Są one umieszczone na napędach rogatki lub na zewnętrznej stronie krzyża świętego Andrzeja - mówi Małgorzata Komorowska, zawiadowca sekcji eksploatacji w Toruniu Głównym. - Istotnym elementem na naklejce jest numer skrzyżowania. Widząc zagrożenie na przejeździe dzwonimy pod numer alarmowy 112 i podajemy numer podany na naklejce - dodaje.



A co zrobić, kiedy samochodem znajdziemy się na torach, a rogatki będą opuszczone? - Kiedy znajdziemy się między zaporami, mamy możliwość wyłamania rogatek bez uszkodzenia samochodu - tłumaczy Bogdan Worytko, komendant posterunku Straży Ochrony Kolei w Toruniu. - Wystarczy delikatna siła nacisku na rogatkę i tak zwany bezpiecznik drąga, który jest umieszczony przy napędzie rogatek wyłamie tą zaporę i można bezpiecznie wtedy opuścić przejazd - dodaje.



W zeszłym roku w województwie kujawsko-pomorskim kolej odnotowała 13 wypadków - było 7 ofiar i cztery osoby ranne. Nie tylko w czasie ferii pamiętajmy o bezpieczeństwie na przejeździe kolejowym. Pociąg zawsze ma tam pierwszeństwo.