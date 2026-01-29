W Toruniu będzie Rondo sierż. Dulkiewicza. Zginął, ratując drugiego człowieka

2026-01-29, 20:00 Redakcja

W Toruniu będzie Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza. Zginął na służbie 24 lata temu/ Fot. KMP w Toruniu

Radni byli jednogłośni co do tego, że pamięć policyjnego bohatera warto uczcić w ten sposób. Jego imię ma nosić rondo na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miejsce nie jest przypadkowe. Zjeżdżając z ronda można dotrzeć do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



- Nadanie nazwy rondu w pobliżu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jest wyrazem uznania i szacunku wobec policjanta, który do końca wypełnił rotę ślubowania, oddając życie w obronie drugiego człowieka. To również gest budowania pamięci o bohaterach codziennej służby, których odwaga i poświęcenie zasługują na trwałe upamiętnienie - powiedział insp. Witold Markiewicz.



Sierżant Piotr Dulkiewicz pełnił tam służbę od 21 lutego 2000 roku. 14 maja 2001 roku, podczas interwencji, rzucił się na ratunek tonącej osobie. W wyniku podjętej próby niesienia pomocy, zginął w nurcie rzeki. Jego postawa została uznana za akt najwyższego poświęcenia i odwagi.





Pośmiertnie Piotr Dulkiewicz został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.