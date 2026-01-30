Ferie zimowe 2026. Szereg darmowych atrakcji w naszym regionie [przewodnik]
W dniach 2-15 lutego w naszym regionie trwają ferie zimowe. To okazja do odpoczynku dla dzieci i młodzieży przed drugim semestrem roku szkolnego. Co będzie się działo w województwie?
BYDGOSZCZ
- 31 stycznia-12 lutego, godz. 9:00-18:00 - Strefa chillout i gier planszowych w Młynach Rothera - Więcej TUTAJ.
- 2-13 lutego (w poniedziałki, środy i piątki), godz. 10:00 - Filmowe ferie z projektorem w Bibliotece Głównej - Więcej TUTAJ.
- 2-13 lutego (w poniedziałki, środy i piątki), godz. 11:00-12:30 - EkoFerie w Bibliotece u Bełzy - W programie m.in. warsztaty recyklingowe nt. tworzenia obrazków 3D z gałązek, papieru i tektury z odzysku czy mozaiki z płyt CD - Więcej TUTAJ.
- 9-13 lutego, godz. 10:00-14:30 - Warsztaty „Ferie z Wydziałem Sztuk Projektowych” na Politechnice Bydgoskiej - M.in. tworzenie ceramiki, biżuterii z papieru, nadruków na tkaninach, warsztaty malarskie czy projektowanie postaci do gier 2D - Więcej TUTAJ.
- Całe ferie, poniedziałek-piątek, godz. 8:00-14:00 - Dzieci i młodzież uczęszczająca do bydgoskich szkół wejdzie za darmo na baseny, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Wejścia co godzinę, czas pływania to 45 minut. Za darmo dzieci i młodzież popływają na basenach: Perła, Laguna, Sardynka, Łabędź, Ikar, Aqua Fordon, 5 fala, Neptun, Bryza i Czwórka.
- Pierwszy tydzień ferii, poniedziałek-piątek, godz. 9.30-10.45 i 11.00-12.30 oraz drugi tydzień ferii, poniedziałek-piątek, godz. 8.30-10.00 i 10.30-12.00 - Darmowe wejścia na lodowisko Torbyd dla uczniów bydgoskich szkół, za okazaniem legitymacji.
- 2-13 lutego (w dni robocze), godz. 12:00-14:00 - Ferie w Bibliotece Multimedialnej pod Bażantem, ul. Fałata 35/37 - Spotkania dla osób od 6. roku życia. W dniach 2-6 lutego odbędą się zabawy ruchowe oraz z użyciem klocków LEGO. Z kolei 9-13 lutego kodowanie dla dzieci z robotem Scootie oraz zajęcia plastyczne. Obowiązują zapisy - Więcej TUTAJ.
- 3-12 lutego, od godz. 12:30 - Ferie z pupilami w Bibliotece Rubinkowo - Każdego dnia dzieci od 7. roku życia będą mogły spotkać się z pieskami, kotami i innymi zwierzętami. Obowiązują zapisy - Więcej TUTAJ.
- Dzieci i młodzież uczęszczająca do toruńskich szkół wejdzie za darmo na baseny, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
- Harmonogram w tygodniu 2-6 lutego:
- SP nr 16: godz. 9:00-15:00.
- SP nr 18: godz. 12:00-15:00.
- SP nr 28: godz. 9:00-15:00.
- ZSMEiE: godz. 10:00-18:00.
- Harmonogram w tygodniu 9-13 lutego:
- SP nr 8: godz. 9:00-17:00.
- SP nr 24: godz. 9:00-15:30.
- SP nr 32: godz. 10:00-15:00.
- III LO: godz. 10:00-18:00.
- Całe ferie, dni powszednie, godz. 8:00-14:00 - Dzieci i młodzież mogą bezpłatnie skorzystać z lodowiska sezonowego na ul. Przy Skarpie 2. Z kolei 4 i 11 lutego o 13:00, 14:15 i 15:30 uczniowie będą mogli poślizgać się na lodowisku Tor-Tor.
- 31.01-15.02, godz. 11:00-12:10 i 13:00-14:10 - Darmowe wejścia na lodowisko przy ul. Wysokiej 12 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (po okazaniu legitymacji szkolnej).
- 2-14 lutego - Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza - W programie m.in. zajęcia z wykorzystaniem Interaktywnej ściany Roomie, tworzenie Muminków z masy solnej, tworzenie bransoletek, tworzenie masek karnawałowych z wykorzystaniem druku 3D, warsztaty gamingowe itd. - Więcej TUTAJ.
- Całe ferie - Aktywne ferie z OSiR Inowrocław - nauka pływania, zajęcia karate, tenis stołowy, wodny tor przeszkód, bezpłatny dostęp do sal sportowych - Więcej TUTAJ.
- 14 lutego, godz. 12:00 - „Zimowe tajemnice Parku Miejskiego” – Rodzinny spacer z przewodnikiem PTTK – Wspólne odkrywanie ciekawostek parku oraz krzyżówka z nagrodą. Obowiązują zapisy - Więcej TUTAJ.
- 2-13 lutego - Ferie na basenie Strzemyk - 2-6 lutego, godz. 12:00 i 13:00 - Zajęcia ruchowe i warsztaty kreatywne na sali (1 piętro), 9-13 lutego, godz. 11:00, 12:00 i 13:00 - nauka pływania. Zapisy na stronie geotermii.
- 2-5 lutego - Zajęcia z CEE dla dzieci w wieku 7-11 lat - Pogadanki i warsztaty na tematy: jak zwierzęta radzą sobie z zimą, które ją przesypiają, a które robią zapasy. Będą też rękodzieła.
- 2-13 lutego - Ferie w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego oraz filiach osiedlowych - Zajęcia literacko-plastyczne - Więcej TUTAJ.
- 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 lutego, godz. 10.00-10.45 i 11.00-11.45 - Ferie z MORIW - Zajęcia rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży na lodowisku w Parku Miejskim - Więcej TUTAJ.