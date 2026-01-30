KSeF zaczyna obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców i klientów? [Rozmowa Dnia]

2026-01-30, 09:01 Maciej Wilkowski/Redakcja

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wchodzi w życie 1 lutego. Kto będzie musiał z niego korzystać, a kogo ten obowiązek nie dotyczy? Jakie są jego plusy i czy system jest bezpieczny i szczelny? O tym w piątkowej „Rozmowie Dnia”.

System KSeF budzi wiele różnych emocji, tym bardziej, że zbliża się termin jego obowiązywania. Od 1 lutego większe przedsiębiorstwa (o obrocie na poziomie powyżej 200 milionów) będą musiały go wprowadzić. O szczegółach dotyczących funkcjonowania tego systemu Maciej Wilkowski porozmawiał z Anetą Ćwian-Ziemską - kierownikiem Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.



Co się zmienia dla zwykłego, małego przedsiębiorcy? - Dla nich ta zmiana jest jak najmniej dotkliwa, ponieważ dla nich się zmieni tylko to, że w tych systemach finansowo-księgowych pojawi się nakładka z nowymi funkcjonalnościami - mówi Aneta Ćwian-Ziemska. - Jedną z takich funkcjonalności będzie, że po wystawieniu faktury pojawi się przycisk „wyślij”. To spowoduje, że dana faktura trafi do tego naszego wspólnego worka faktur w KSeF - dodaje.



A kogo ta zmiana dotknie najbardziej? - Przedsiębiorców, którzy do tej pory wystawiali faktury w sposób papierowy - tłumaczy kierowniczka z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. - Faktura, żeby spełniała swoją strukturę logiczną i była zgodna ze schemą FA(3) musi być wystawiona w sposób elektroniczny i przejść przez system KSeF - dodaje.



KSeF a osoby bez działalności gospodarczej

Czy Krajowy System e-Faktur dotknie także osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej? - Zwykły konsument nie będzie otrzymywać faktur KSeF, nawet jeśli przedsiębiorca zdecyduje, że dokumenty konsumenckie będą wystawiane w tym systemie. To nie jest obowiązkowe - zapewnia Aneta Ćwian-Ziemska. - W takiej sytuacji „zwykły śmiertelnik” otrzyma fakturę w takiej formie, jak do tej pory, a więc albo papierowo, albo elektronicznie - dodaje.



Więcej w „Rozmowie Dnia” poniżej.



