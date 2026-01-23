Konfederacja mówi „Stop KSeF”. Paweł Sieg: To otworzy drzwi do pełnej inwigilacji

2026-01-23, 20:09 Agata Raczek/Redakcja

Członkowie bydgoskiej (i nie tylko) Konfederacji sprzeciwiają się wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Na zdjęciu Paweł Sieg (w środku) oraz Bartosz Kołomański (z prawej)/fot. Agata Raczek

Konfederacja sprzeciwia się wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Przed Drugim Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy przedstawiciele partii stanęli z tablicami: „Stop Ksef” oraz „Dość gnębienia przedsiębiorców”. Protestowali także w Toruniu.

- KSeF to rewolucja, która uzależni polskich przedsiębiorców od państwowego systemu, otworzy drzwi do pełnej inwigilacji i narazi nas wszystkich na gigantyczne ryzyko: awarie, wycieki danych, fałszywe faktury i paraliż gospodarki - uważa Paweł Sieg, radny rady miasta Bydgoszczy z Konfederacji. Przed Drugim Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy swoje niezadowolenie wyraził także Bartosz Kołomański z Ruchu Narodowego Bydgoszcz. - Politycy lubią inwigilować ludzi, KSeF jest jej kwintesencją - mówił. - Urzędy skarbowe będą miały pełną kontrolę nad transakcjami w czasie rzeczywistym, będą widziały, kto od kogo co kupuje i po jakiej cenie - ostrzega.



Z kolei Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy mówi o zaletach Krajowego Systemu e-Faktur. - KSeF to nowoczesne narzędzie, które usprawni proces wystawiania i otrzymywania faktur elektronicznych - uważa. - Mamy nadzieję, że zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i uszczelni system podatkowy - dodał.



Bartosz Stróżyński mówił też o korzyściach dla przedsiębiorców. - Będzie możliwość uzyskania zwrotu VAT naliczonego w krótszym terminie, czyli 40 dni zamiast dotychczasowych 60. Ponadto nie będzie konieczności samodzielnego przechowywania i realizacji większości faktur - zapowiedział rzecznik IAS.



Konfederacja sprzeciwia się KSef także w Toruniu

Podczas spotkania z mediami w Toruniu Marcin Łasiński, prezes Okręgu Toruńskiego

Nowej Nadziei podkreślił, że nadchodzące zmiany „wywrócą do

góry nogami” życie polskich przedsiębiorców. Jako główne zarzuty wobec systemu wymieniali zagrożenie inwigilacją oraz dla bezpieczeństwa z powodu gromadzenia ogromnej ilości wrażliwych informacji w jednym miejscu.





Dni otwarte KSeF w urzędach skarbowych