Bydgoska Konfederacja o stawkach podatku VAT. - Chcemy, aby wróciły do 22 i 7 proc.

2025-11-26, 21:41 Damian Klich / Redakcja

Konferencja prasowa Konfederacji w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

Członkowie Konfederacja podczas spotkania z mediami przypomnieli, że minęła 15. rocznica wprowadzenia wyższego VAT-u.

- Podwyżka miała być wprowadzona na 3 lata, ale oszukano Polaków - mówi Marcin Wroński. - Podwyżkę w 2010 roku wprowadziła koalicja - PO i PSL. Później przedłużyła ją w 2012 roku, a potem przyszedł PiS i ją utrzymał. Klasa polityczna oszukała Polaków. Chcemy, aby stawki VAT wróciły do 22 i 7 proc.



Bydgoska Konfederacja nie godzi się również na podwyższanie cen za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez Radę Miasta, a także na odbudowę części zasypanego Kanału Bydgoskiego przez Bydgoski Ruch Miejski.