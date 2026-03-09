Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

2026-03-09, 12:37  Redakcja/KB
Interwencja policji w nielegalnej hodowli psów w gminie Kcynia/fot. Policja

Kojce brudne od odchodów, brak dostępu do świeżej wody i psy mieszkające na dworze - taki widok zastali kcyńscy policjanci interweniujący wraz z OTOZ Animals w nielegalnej hodowli. Okazało się, że nie była jedyna na tym terenie.

Podczas pierwszej interwencji stróże prawa ujawnili sześć psów, w tym cztery szczeniaki, które nie miały zapewnionych odpowiednich warunków bytowych. „Maluchy” przebywały na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi, przez co były narażone na działanie niskich temperatur. Kojce pokrywały od dawna niesprzątane odchody. Zwierzęta nie miały również dostępu do czystej wody, a ich miski były brudne i puste.
W związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami policjanci zatrzymali 38-letniego właściciela psów.

W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że w innej miejscowości na terenie gminy Kcynia, jeden z członków rodziny zatrzymanego chwilę wcześniej mężczyzny także prowadzi nielegalną hodowlę. Policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie znaleźli pięć psów, w tym cztery szczenięta, które również były trzymane w nieodpowiednich warunkach. Ich 69-letni właściciel został zatrzymany w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami.

W działaniach kcyńskim funkcjonariuszom towarzyszyli i pomagali inspektorzy z OTOZ ANIMALS ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI, którzy zajęli się wszystkimi 11 pieskami.

Sprawą 38- i 69-latka zajmie się sąd. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi im kara do 3 lat więzienia.

wideo: KPP Nakło

Nakło
