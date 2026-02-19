Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

2026-02-19, 16:30 Dorota Witt/MG

Pies był w nie najgorszym stanie fizycznym, choć odwodniony, wyglądał na przestraszonego i zdezorientowanego/fot. OTOZ Animals o. Kujawsko - Pomorski, Facebook

Zgłosili się do bydgoskiego schroniska i zabrali jednego z psów na spacer. Dopiero dziś - z pomocą policjantów - udało się zwierzaka odnaleźć.

Trzy tygodnie temu do schroniska w Bydgoszczy przyszła para, która chciała wyprowadzić psa na spacer. Jak przekazała nam dyrektorka Izabella Szolginia, ludzie ci wypełnili wymagane dokumenty, podali swoje dane, włącznie z numerem dowodów, ale nie wrócili z Dropsem, a kontakt z nimi się urwał.



Od trzech tygodni nikt nie wiedział, co dzieje się z psem. Dziś rano znaleźli go pracownik schroniska oraz inspektor OTOZ Animals, z pomocą policjantów z Fordonu. Zwierzak był w nie najgorszym stanie fizycznym, choć odwodniony, wyglądał na przestraszonego i zdezorientowanego.



Stan ludzi, którzy go przetrzymywali, wskazywał, że są pod wpływem substancji psychoaktywnych, więc jak dotąd nie byli w stanie wyjaśnić, co nimi kierowało.