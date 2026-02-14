Strażacy z Mąkowarska uratowali psa z zamarzniętego jeziora

2026-02-14, 20:47 TB

Tak wyglądała akcja ratownicza na jeziorze. / Fot. OSP KSRG Mąkowarsko

Pod zwierzęciem załamał się lód. Znajdowało się w wodzie i nie było w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg.

Strażacy wyposażeni w sprzęt do ratownictwa lodowego dotarli do psa i bezpiecznie ewakuowali go na brzeg. Akcja zakończyła się pomyślnie - pies został ogrzany w remizie i przekazany właścicielowi. Do zdarzenia doszło w czwartek (12.02.).



- Apelujemy, aby nie wchodzić na lód i nie pozwalać zwierzętom na wchodzenie na zamarznięte akweny. Nawet jeśli tafla wygląda na grubą, w wielu miejscach może być cienka i niebezpieczna - piszą druhowie z OSP KSRG Mąkowarsko.